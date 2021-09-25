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Bakanlıktan Türkiye'nin su tüketim alışkanlıklarını ortaya koyan araştırma

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın toplumdaki su tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 26 ilde yaptırdığı araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 96'sı 'Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı' görüşünü destekliyor. Bakan Bekir Pakdemirli, "Su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla anasınıfları da dahil su okur yazarlığı derslerinin ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık" dedi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:22
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Bakanlıktan Türkiye'nin su tüketim alışkanlıklarını ortaya koyan araştırma

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, su ile ilgili kısa, orta ve uzun dönem stratejileri belirlemek amacıyla başlattığı 1'inci Su Şurası kapsamında Türkiye'nin su tüketim alışkanlıklarını da ortaya koydu. Türkiye temsiliyeti gözetilerek 26 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen anket çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Çalışmaya göre katılımcıların yüzde 40'ı, Türkiye'nin su zengini olduğunu düşünüyor. Özellikle çalışan erkekler, Türkiye'yi su konusunda zengin olarak tanımlayan en kuvvetli kitle olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 96'sı, 'Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı' görüşünü destekliyor. Gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünenlerin oranı ise toplamda yüzde 89'a tekabül ediyor.

YÜZDE 83'Ü SU TASARRUFUNA DİKKAT EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 83'ü, su tasarrufuna dikkat ettiğini düşünüyor. Yüzde 31'i 'çok dikkatliyim', yüzde 52'si 'biraz dikkatliyim' dedi. Tasarruf konusunda en dikkatli olunan kesim 40-44 yaş aralığı olarak öne çıkıyor. Bölgesel ayrımda Akdeniz ile Doğu ve Güney Doğu bölgesinde yaşayanlar su tasarrufu konusunda daha dikkatli. Yine kalabalık aileler su tasarrufu konusunda daha dikkatli grubu oluşturuyor.

TASARRUFA YANSIMIYOR

Ankette su tüketimi davranış kalıplarını ortaya çıkarabilmek için toplumsal ve bireysel hassasiyetleri ölçen analiz, su konusundaki endişelerin tasarrufa yansımadığını ortaya koyuyor. Buna göre, görüşülenlerin yüzde 22'si diş fırçalarken, yüzde 52'si el yıkarken suyu açık bıraktığını söyledi. Katılımcıların yüzde 67'si çamaşır makinesinde ön yıkamalı program kullandığını, yüzde 43’ü makinesini tam doldurmadan çalıştırdığını belirtti. Yine ankette aylık ortalama su faturasının 88 TL olduğu belirlendi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye temsiliyeti gözetilerek yapılan su tüketim alışkanları araştırmasının, toplumda su konusundaki farkındalığı artırıp, bilinçli tüketimi teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. İklim değişikliğinin etkileri de göz önüne alındığında suyun kıymetini bilerek hareket etmenin gerekliliğine dikkat çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Toplumumuza boşa akan suyun çocuklarımızın, hepimizin geleceği olduğunu anlatarak, bu konuda insanımızı harekete geçirecek adımları atmamız gerekiyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi bilerek, su konusunda eğitim seferberliği için düğmeye bastık. Su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla anasınıfları da dahil su okur yazarlığı derslerinin ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık. Okulların yanı sıra başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda farkındalık çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bu konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcileriyle suyun verimli kullanımına yönelik iş birliklerini değerlendiriyoruz. Toplumumuzu 'Su Vatandır' mottomuz çerçevesinde buluşturarak, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıSuSu TüketimiTüketimBekir Pakdemirli
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