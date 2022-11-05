Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Ekimde 25 bin 767 uyuşturucu operasyonu yaptık

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın eylül ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, ekim ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1195 operasyon yapıldığını kaydetti. Çataklı, "PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist; 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR'

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, ekim ayı içinde terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığını ve 464 kişinin de tutuklandığını belirtti. Çataklı, "Yine yapılan bu operasyonlar neticesinde ekim ayında 149 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 78 silah, 26 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 195 adet el bombası, 878 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 869 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 2022 yılı ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir" dedi.

'UYUŞTURUCU YAKALAMALARI BAŞARISIZLIK OLARAK SUNULUYOR'

Çataklı, kamuya açık iş yaptıkları için eleştiriyle yüz yüze olduklarını ve eleştiriyi kendilerini geliştirmek için araç olarak gördüklerini vurgulayarak, "Ama hem ülkemiz tarihinde hem de dünya tarihinde öyle sanıyorum ki ilk kez uyuşturucu yakalamalarının topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna şahit oluyoruz. Gerçekten çok garip bir durum. Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz" diye konuştu.

'OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCUNUN KÖKÜ KURUTULDU'

Çataklı, Türkiye’nin son 6 yılda uyuşturucu operasyon sayısını, tutuklu sayılarını, gözaltı sayılarını kat kat arttırdığına dikkat çekerek, "Okul önlerinde uyuşturucu satışının kökü kurutulmuştur. Tarihimizde ilk kez uyuşturucu suç gelirlerine dönük operasyon yapılmıştır. Madde bağlantılı ölümler 2017-2021 arasında 941’den 270’e gerilemiştir ve bunun gibi daha pek çok tedbir sayesinde elde ettiğimiz başarı, uluslararası kuruluşların raporlarında yer almaktadır. Onlar ne kadar kabullenmeseler de biz uyuşturucuya geçit vermemek için bu saydıklarımızın da ötesini yapacağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

EKİMDE 25 BİN 767 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Çataklı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Hiçbir koşulda hiçbir taviz vermediğimiz ve terörle mücadelemiz kadar hayati gördüğümüz uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 95'lik artışla 16 bin 728 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 39 artışla bin 361 kilogram skunk, 151 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde bin 21 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, geçen aya göre yüzde 75 artışla 70 kilogram bonzai, geçen aya göre yüzde 39 artışla 773 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yine uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen 199 bin 854 operasyonda 254 bin 813 kişi gözaltına alınmış, 22 bin 192 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.''

'ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 531 BİN 326'

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, düzensiz göçe ilişkin de "Göçten etkilenmek konusunda bütün dünya ile aynıyız. Onlardan farkımız, bu işi hukuk ve vicdan dairesinden çıkmadan yapmamızdır ve özellikle de kaçak göçü engellemek için yoğun bir mesai içindeyiz. Bu kapsamda; 2022 yılı ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 611 bin 143 kişidir" dedi.