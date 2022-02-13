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Bakanlık mobil ekipleri çocuklar için sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocukları korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla mobil ekiplerince ülke genelinde saha taraması yapıldığını, 19 bin 120 çocuğun aktif takip edildiğini açıkladı.

13 Şubat 2022 Pazar 13:55
Bakanlık mobil ekipleri çocuklar için sahada

ANKARA, (DHA)

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; mobil ekipler, en az iki sosyal çalışma görevlisinden oluşuyor. Sokakta risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar için kurulan mobil ekipler bünyesinde il emniyet müdürlüğü ve zabıta ekiplerinden de görevli personel bulunuyor. Bakanlığın il müdürlüklerinde oluşturulan mobil ekipler tarafından 'sokakta risk altında bulunan çocuklar', 'okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar' ve 'risk altında bulunan çocukların izlenmesi' olmak üzere 3 alanda çalışma yapılıyor. Sokakta risk altında bulunan çocuklar için oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek durumlarına uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına yönelik çalışma yürütüyor. Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklara yönelik oluşturulan mobil ekipler de erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, çocukların okula devamlarının sağlanması amacıyla ailelere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıyor.

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA TAKİP

Mobil ekipler, alan taramalarıyla dezavantajlı durumdaki çocukları ve aileleri belirledikten sonra, uygun desteklerin sunulması için gerekli yönlendirmeleri ve hizmetleri sağlıyor. Sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuklar ve aileleri başta olmak üzere risk altındaki çocuklar, Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla izleniyor. Mobil ekiplerin çalışmalarıyla bugüne kadar farklı risk gruplarından toplam 158 bin çocuğa ulaşıldı, 40 binin üstünde aile ziyaret edildi. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa müdahale edilirken, bu durumdaki 16 bin çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. Çocuklardan 644'ü kurum bakımına alındı. Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 31 bin çocuğa ve 20 bin aileye ulaşıldı, 10 bine yakın ziyaret yapıldı. Bu şekilde 977 çocuğun okula devamı sağlandı. Bakanlığın mobil ekipleri aracılığıyla hizmet sunulan 19 bin 120 çocuk aktif olarak takip ediliyor.

DHA

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