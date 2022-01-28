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Bakanlık: Kesintisiz enerji için 22 bin 152 çalışan sahada 

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zorlu hava şartlarında kesintisiz enerji için ülke genelinde 22 bin 152 çalışanın sahada mücadele ettiğini açıkladı.

28 Ocak 2022 Cuma 11:45
Bakanlık: Kesintisiz enerji için 22 bin 152 çalışan sahada 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, meteorolojik uyarıları dikkate alan Türkiye'nin 7 bölgesindeki 21 elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) koordinasyonunda hazırlıklarını önceden yaptı. Bu kapsamda, ülke genelinde kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel, 5 bin 70 araç ile sahada görev yapıyor. Kar yağışı ve tipi altında, metrelerce yükseklikteki direklere çıkan ekipler, kimi zaman da eksi 20 dereceyi gösteren bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN DÖNMEZ'DEN TEŞEKKÜR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çalışmalarla ilgili günlük rapor alarak, ekiplerin kahramanca çalıştığını belirtti. Dönmez, "Fırtınada, tipi altında çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onlar, gece gündüz, kar kış, soğuk sıcak demeden, hiçbir zorluğa aldırmadan, enerjisiyle milyonların hayatına dokunan gizli kahramanlarımız. Tüm kahramanlarımıza ve onların ailelerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıElektrikTedaş
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