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Bakanlar Varank ve Kirişci'den 'Tezkim'e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da faaliyet gösteren, mısırdan sitrik asit üretip, 90 ülkeye ihracat yapan Tezkim Tarımsal Kimya Fabrikasını ziyaret etti.

19 Temmuz 2022 Salı 12:03
Bakanlar Varank ve Kirişci'den 'Tezkim'e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da bulunan mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapan Tezkim Tarımsal Kimya Üretim Tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tarımsal üretimin daha katma değerli hale gelmesinin önemine değinen Bakan Varank "Eskiden tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık kendimiz üretip, ihraç ediyoruz" dedi.

'YILDA 54 BİN TON ÜRETİM'

Türkiye’nin daha önce tamamını ithal ettiği sitrik asidin Türkiye’de üretiliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Varank, gıdadan temizlik ürünlerine kadar her alanda ihtiyaç duyulan bu ürünün Türkiye’de üretilmesinin stratejik olarak çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bakan Varank, "Bu fabrikanın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmişti. Burası, yılda 54 bin ton sitrik asit üretebilen bir tesis. Ürünlerin uzun ömürlü olmasını ya da çevresel şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlayan bir ham madde. Bundan önce tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık Adana’mızda, Tezkim'in bu tesislerinde üretebiliyoruz. Şu anda 54 bin ton olan kapasitelerini inşallah 100 bin tona çıkaracaklar" dedi.

KİRİŞCİ: ÇOK SAYIDA GENÇ İSTİHDAM EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Mısır gibi bitkiden o kadar çok ürün elde edebilir hale geldik ki bu konularda yapılan Ar-Ge faaliyetleri, akıl teri ve bu çalışmalar sonucunda bu noktalara geldik. Bu sitrik asit tesisi de aslında bunlardan bir tanesi. Ülke olarak bu ürünleri burada üretiyor olmak, ithalat yerine kendimizin üretiyor olmasını çok değerli buluyorum. Burada çok sayıda genç istihdam ediliyor. Onlar akıl teri döküyorlar. Tekrar tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah kapasite artırımıyla birlikte yine dünya ile rekabet edebilecek az sayıdaki tesislerden ve işletmelerden birisi olacak" dedi.

TEZCAN: 90 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ

Tezkim Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Amerika’dan Brezilya’ya kadar ihracatımız var. Şu an üretimimizin yüzde 40’ı ihracat, yüzde 60’ı iç piyasa. Ürünümüze çok büyük talepler var. O yüzden yüzde 100 kapasite artırma kararı aldık. Zaten tesisi kurduğumuzda aşağı yukarı yüzde 100 büyüyecek şekilde, geniş tutmuştuk oturum alanlarını. Şimdi kapasite artırımı başladı. 2023’ün son çeyreğinde devreye almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SANAYİ ve Teknoloji BakanıTarım Ve Orman BakanıMustafa VarankVahit KirişciAdanaTezkim
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