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Bakan Yanık: Öğrencilere şehirler arası ulaşım destek programı başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başlatıldığını açıkladı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 11:54
Bakan Yanık: Öğrencilere şehirler arası ulaşım destek programı başladı

Bakan Yanık, öğrencilere yönelik başlatılan ulaşım yardımı programı ile ilgili açıklamasında, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilk, orta ve yükseköğretim öğrencileri için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.

Bakan Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.

Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini söyledi. 

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıköğrenciUlaşım
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