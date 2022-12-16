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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu" dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 11:47
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada; aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda bakanlık tarafından SED hizmet modeli uygulandığını kaydetti. 

Bakan Yanık, SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini kaydederek, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında SED ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.

Yanık, SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin 360 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkYardımçocukSosyal Yardım
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