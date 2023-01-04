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Bakan Varank: 'Model Fabrika'da verimliliği yüzde 70 artıran firmalarımız var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Model Fabrika' projesine ilişkin, "Burada işletmelerimiz, yalın üretimi öğreniyor. Buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyor ve ciddi verimlilik artışları elde ediyor. Verimliliğini yüzde 50-70 artıran firmalarımız var" dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:08
Bakan Varank: 'Model Fabrika'da verimliliği yüzde 70 artıran firmalarımız var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Kayseri Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) paydaşı olduğu 'Kayseri Model Fabrika'; eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin rekabet gücünü kısa zamanda artırmayı amaçlıyor. Açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Mehmet Büyüksimitci, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

Bakan Varank, 'Model Fabrika' projesine ilişkin, "İşletmelerimize öğren-dönüş programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir proje bu. Burada işletmelerimiz, yalın üretimi öğreniyor. Buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyor ve ciddi verimlilik artışları elde ediyor. Verimliliğini yüzde 50-70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar. İşte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor" diye konuştu. 

'MÜTHİŞ VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLIYOR'

'Model Fabrika' projesinin takip edilmesi çağrısında bulunan Bakan Varank, "İşletmelerimiz buralara başvursunlar. Burada aldıkları eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını da biz KOSGEB'le ödüyoruz. Yani sanayici hiçbir masraf yapmadan yalın üretimi öğrenip işletmelerinde uygulayabiliyor ama müthiş verimlilik artışları sağlıyor. Biz burada 'Kayseri Model Fabrika'mızın kurdelesini kesiyoruz. Şu anda Türkiye'de 8 model fabrika var. Bunların sayısını artırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bir üniversitenin paydaş olduğu 'Model Fabrika' da Kayseri'de var. Burada Kayseri'de güzel bir örneği hayata geçirdik. Çok güzel neticeler alıyoruz. Sadece Kayseri'ye hizmet etmiyor. Çevre şehirler de buraya geliyor. Biz buradan sanayicilerimize, işletmelerimize çağrıda bulunuyoruz. Kayseri'ye gelin model fabrikamıza gelin, yalın üretimi öğrenip hem verimliliğinizi artırın hem de dijital dönüşüme bir basamak daha ilerleyin" dedi. 

'DENİZLİ MODEL FABRİKA'NIN TEMELİ ATILDI

Kayseri programının ardından Denizli'de temaslarda bulunan Bakan Varank, 'Denizli Model Fabrika'nın temelini attı. Törene Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Orgnize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdulkadir Uslu, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de katıldı. Bakan Varank, ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye devam ettiklerini belirterek "'Denizli Model Fabrika'yı da bu yaklaşımla inşa edeceğiz. Odağında yalın üretim mentorluğu ve dijital dönüşüm olan model fabrikalarımızdan birisi Denizli'ye kazandırmış olacağız. 2023 yılı sonunda Denizli ve çevre illerden firmalarımız buraya gelerek hizmet almaya başlayacak. Sanayici ve tüccarlarımızdan, bu tesisin sağlayacağı verimlilik artışı fırsatlarından faydalanmalarını istiyorum" diye konuştu. (DHA)

DHA

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Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankFabrikaFirmaModel Fabrika
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