Bakan Soylu, Şanlıurfa’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 182 gözaltı

Şanlıurfa’da 13 ilçede önceden belirlenen 276 ayrı adreste 279 şüpheliye yönelik şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, özel harekat ekiplerinin de olduğu 600 polis katıldı. Operasyonda 1 insansız hava aracıyla 21 narkotik köpeği de kullanıldı. Ekipleri uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde operasyonu takip etti.

‘UYUŞTURUCUYU MAHKUM EDECEĞİZ’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Soylu operasyon çerçevesinde 197 şüpheliden 182'sinin yakalandığını ifade etti. Soylu, “Bu kökünü Kurutma Operasyonları çerçevesinde bütün dünyanın, Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içinde mahkum edeceğiz. Şanlıurfa'da 3'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. Devletin ciddiyeti, mücadelesini ve kararlılığını buradaki bu musibeti gençlerimize bulaştırmak ve buradan huzur ve sükunu ortadan kaldırmak isteyenlere kökünü kurutarak göstereceğiz. Operasyonda yaklaşık 600 ekip, bir insansız hava aracı, bir helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi.197 hedefimiz vardı, yaklaşık 4 aydır planlı projeli olarak takip edilen bir operasyondu. 182'si gözaltına alındı. Buradaki temel hedefimiz Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan, satışlarını yapan, torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmektir. Adliyelerimiz, savcılarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun, hangi alanda olursa olsun, suç ve suçluyla mücadeleye sonuna kadar devem edeceklerini söyleyen Bakan Soylu, “Elbette ki suç ve suçla mücadelede tespit ettiğimiz suçluyu adalete teslim edilecektir. Dolayısıyla milletimizin huzur ve güven içerisinde olabilmesi için bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Milletimiz bize itimat etsin. Gerek uyuşturucuyla mücadelede gerekse bugün yaptığımız Zincir-2 operasyonlarla hiç aralıksız suç ve suçluya nefes aldırmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

SİLAH KAÇAKÇIĞINA KARIŞAN POLİS VE AVUKAT TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa-Suriye hattında silah kaçaklığına karışan ve aralarında polis ve avukatların bulunduğu kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili de bilgi verdi. Bakan Soylu, silah kaçakçılığı operasyonunda 1 avukat, 3 sivil, 9 polisin tutuklandığını ifade ederek, “Gerçekleşen bu operasyonlar sadece sivillere yönelik bir hadise değil, maalesef suça kamu görevlilerinin de karıştığını görüyoruz. Önemli olan burada suçlu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir. 15 Temmuz darbesi de kamu görevlileri üzerinden biçimlendirmeye çalışılan bir darbe teşebbüsü maalesef çürük yumurtalar oluyor. Biz de gereğini yapmakla mükellefiz. Şanlıurfa bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Telabyad ve Resulayn’dan oradan getirdikleri Kalaşnikofların burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarmak için bir yasa dışı silah kaçakçılığına başvuran bir ekibi yine güvenlik güçlerimiz emniyet teşkilatımız istihbaratımız başarılı bir şekilde tespit etti. Bu zincirin bir halkası bir avukat idi avukat üzerinden yürüyerek, 3 sivil ve polis memurlarının bu işe karıştığını görünce hemen operasyon yapıldı. Burada 10 polis memuru, 3 sivil ile bir avukat gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 9 polis tutuklandı. Polis memurları bir tanesi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile bir avukat tutuklandı. Bunu da bilmenizi isterim, bu olayın ilk safhasıdır. Bu da özellikle dijitalleri incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değil, gereğini yerine getiriyoruz. Bu silah kaçakçılığı ile alakalı bir emniyet müdürü yok. Olsa emniyet müdürü de alınırdı. Başka bir rütbeli varsa o da alır” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK DUVARLARI GÜÇLENİYOR

Bakan Soylu, Türkiye sınırındaki güvenlik duvarlarıyla ilgili de Türkiye’nin 10 yıl önce 1 kilometre dahi güvenlik duvarının olmadığının altını çizerek, şu anda 1084 kilometre duvarın bittiğini kaydetti. Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Halen güvenlik duvarı yapıyoruz. Hem güvenlik yolları yapıyoruz hem optik kuleler yapıyoruz. Yine bu alanlarda radarla gösterebilme kabiliyetine sahip hem o güvenlik yollarında sürekli olarak devriye atan yüksek kameralı araçlarımız var. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin orada sınır hattındaki görevlileri, güvenlik güçleri var. Hem onun arkasında jandarmamız, onun arkasında da polisimiz var. Gece görüşlü aydınlatmaları koyuyoruz. Kameralara daha iyi görebilme imkanı sağlayabilecek, hem gördüğü anda fotoğraf çekebilme kabiliyeti olan kameralarımız var. Yani hareketli sensörleri takip edebilecek ve bütün bunları sağlayabilecek bir yapıyı oluşturuyoruz. Aynı zamanda da aydınlatma oranlarımızı da yükseltiyor. Şanlıurfa’da güneş enerjisinden istifade ettiğimiz, hem de aynı zamanda trafoları oraya taşıyarak istifade ettiğimiz 2 türlü aydınlatma yöntemimiz var. Bunların hepsinin teknik detaylarla uğraşıyoruz. Şu anda zannediyorum 40 kilometrelik tam bu sistem ve söyleyebileceğim bir aydınlatmayı daha Şanlıurfa’da başladılar, bitiriyorlar.”

Bakan Soylu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran’dan operasyon hakkında daha detaylı bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.