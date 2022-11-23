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BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü olan Düzce'nin Gölyaka ilçesine geldi. Bakan Soylu, burada geceyi dışarıda geçiren vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

23 Kasım 2022 Çarşamba 08:54
BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNDE

Şu ana kadar 30'un üzerinde yaralı olduğu ifade eden Bakan Soylu, "70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların 2'si 4'ün üzerinde. En son sanıyorum saat 06.50'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi. Bu seviyelerde artı sarsıntılar olabilir, bunun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı ya da orta hasarlı binalarda durmamak lazım. Ama şunu ifade edeyim; şu ana kadar bize ağır hasarla ilgili bir ihbar ya da bir bildirim gelmedi. Yaptığımız taramalarda da böyle bir sonuca ulaşmış değiliz. Biraz önce Düzce valimiz, belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız tüm arkadaşlarımızla değerlendirme ortaya koyduk. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu. Daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da da atlama suretiyle leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce'deki yaralımızın hayati tehlikesi var" dedi.

'ELEKTRİKLE İLGİLİ KESİNTİLER PLANLI'

Düzce kent genelinde bazı noktalarda elektrik kesintilerinin olduğunu ifade eden Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yarım saatlik süreler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle görüşüp illeriyle ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya geldiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var, bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler, mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Tabi ki hem doğal gaz olsun hem kaçaklar olsun, birtakım fabrikalar var, bunlarla ilgili belirli periyotlarda elektrik verilmesi söz konusu" diye konuştu.

'70'İN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI OLDU'

Şu ana kadar önemli bir yıkım olmadığını ifade eden Bakan Soylu, "70'in üzerinde artçı sarsıntı oldu. Vatandaşlarımıza tüm ekipler battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanları sağlayabilmek için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ile Kızılay ekiplerimiz intikal ediyor. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor, şu anda intikal etmiş herhangi bir olumsuzluk yok. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu onunla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapıyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluDüzceDepremGölyaka
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