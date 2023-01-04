Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt dışındaki öğrencileri yeniden eğitime kazandırmak için çalışma başlattı. Bakan Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesinin tanıtım toplantısında, kayıt dışı öğrenci sayısı 9 binin üzerindeki 8 ilin eğitim yöneticileriyle bir araya geldi. Özer, eğitimde son 20 yılda atılan adımlara dikkat çekerek, mart sonu itibarıyla ortaöğretimdeki okullaşma sorununun kökünden çözülmüş olacağını söyledi. Özer, "Ülkelerin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi ve bu beşeri sermayenin niteliğini arttırmada kullanılan en değerli enstrüman da eğitim. 2000’li yıllara baktığımız zaman 5 yaşındaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 44, yüksek öğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 14 civarında olduğunu görüyoruz. 2000'li yıllarda bu ülkenin insan kaynağının çok verimli kullanılamadığını görüyoruz. İşte son 20 yılda bu 70 yıllık gecikmeyi telafi etmek için üç önemli adım atıyoruz" dedi.

'1 MİLYONA YAKIN DERSLİĞİMİZ VAR'

Özer, bunlardan birincisinin fiziki yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Tüm illerimizde, tüm ilçelerimizde bu ülkenin evlatlarının okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde eğitime erişebilmesi için ücretsiz bir şekilde devasa derslikler yapılıyor, okullar yapılıyor. 2000'li yıllarda 300 bin civarında derslik varken tüm eğitim sistemimizde bugün 857 bin civarında dersliğimiz var, yani 1 milyona yakın dersliğimiz var. Özellikle sosyal ekonomik seviyesi dezavantaj olan kesimlerin, ailelerinin çocuklarının eğitimle buluşabilmesi için ve kız çocuklarımızın eğitime erişebilmesi için çok önemli bütçelere sahip olan sosyal politikalar uygulanıyor. Şartlı eğitim yardımları, pansiyonlar, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ders kitapları gibi devasa eğitim ve sosyal politikalar. Son 20 yılda eğitimde sosyal politikaların 2022'deki değeri 525 milyar TL" diye konuştu.

'ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI'

Bakan Özer, bir önemli adım daha atıldığını ve eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamaların kaldırıldığını belirterek, "Düşünün bu ülkede başörtüsü yasakları uygulandı, bugün herkes çok rahat konuşuyor. Bu ülkenin başörtülü kadınları, kızları eğitime erişemiyordu ve eğitime erişebilmek için ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. İşte son 20 yılda bu antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı ve toplumsal taleplere daha duyarlı bir eğitim sistemi ortaya kondu. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63'e, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.44'de, ortaöğretimdeki okullaşma oranını da yüzde 95'e yükselttik. İşte bu üç boyutlu iyileştirmenin bir lideri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu liderliğinden dolayı buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, 1 yılda 6004 anaokulu kapasitesi oluşturduklarını belirterek, "Böylece 3 yaş okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaş okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 38'e, 5 yaş okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 99'a yükselttik. Yani okul öncesi ile ilgili tüm problemi 1 yılda çözmüş olduk" dedi.

'TEK TEK GÖRÜŞECEĞİZ'

Özer, gelinen noktada mevcut öğrencilerin devamsızlık ve terk oranlarını kontrol altına almak, ayrıca kayıt dışı öğrencileri mutlaka eğitim sistemine dahil etme hedefinde olduklarını belirterek, "Tek bir öğrencimizi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceğiz. Hedefimiz 3 ay içinde orta öğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95'ten yüzde 99'a çıkarmak. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bugün burada ilkokul, ortaokul, lisede kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzerinde olan 8 ilimiz var; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır. Sizlerle el birliği yaparak, tek tek tüm öğrencilerimize ulaşarak, martın sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz. Tek tek adreslerine ulaşacağız, ailelerini dinleyeceğiz, çocuklarımızın sorunlarını dinleyeceğiz, onlar için en uygun çözüm neyse onu üreterek eğitim sistemimize dahil edeceğiz" dedi.

'VELİLERİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALACAĞIZ'



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tanıtım toplantısının ardından AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özer, özel okulların ücret artışıyla ilgili, "Saat 15.00'te özel öğretim kurumları yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapacağız. Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



Bakan Özer, önceki toplantının gergin olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine "Yok. Biz orada sadece ücretleri konuşmadık. Biz aynı zamanda, özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesini artırmayla ilgili yapılacak iyileştirmeler neler olabilir, hareket kabiliyetlerini daha fazla güçlendirmek için neler yapabiliriz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne destek verebiliriz; çok daha geniş kapsamlı bir toplantıydı. Ücret sadece bir kısmı" diye konuştu.



Özel okul yöneticilerine ücretle ilgili beklentilerin sorulduğunu ancak herhangi bir değerlendirme yapmadıklarını söyleyen Bakan Özer, "Gayet verimli ve saygılı bir toplantı oldu. Bu konuda iki şey kritik. Birincisi; 2023 enflasyon beklentisi 2022'ye göre çok daha düşük olacak, enflasyon düşme trendine giriyor. İkincisi; velilerin çıkarlarını merkeze alacağız. Aslında yeterince ipucu söyledim" dedi. (DHA)