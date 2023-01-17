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Bakan Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:  "Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık"

17 Ocak 2023 Salı 12:26
Bakan Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nezaket ziyaretinde Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitimin evrenselleştirilmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli mesafeler alındığını ifade ederek "Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık." dedi.
Türkiye'nin özellikle son 5 yıl içinde, mesleki eğitim alanında iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılama konusunda diğer ülkelere örnek olacak şekilde önemli yol kat ettiğini belirten Özer, "1 Aralık 2022'de de İstanbul'da OECD ülkelerinin katılımıyla 'Mesleki Eğitim Zirvesi' düzenledik. Dolayısıyla orada OECD ülkelerinin mesleki eğitimdeki gelişmeleri, aldıkları mesafeleri ülkemizle karşılaştırma imkanına sahip olduk ve çoğu OECD ülkelerinden çok daha gelişmiş bir mesleki eğitim sistemine sahip olduğumuzu görmekten de büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.
"Mesleki eğitimle ilgili gelişmelerden etkilendim"
Büyükelçi Flake ise hem Amerika'da eğitim gören Türk öğrenciler hem de Türkiye'deki ABD vatandaşı eğitimci ve öğrenciler için iki ülke arasındaki işbirliğini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Türkiye’de mesleki eğitim alanında yaşanan dönüşümün farkında olduklarını belirten Flake, "Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. Ben Türkiye'de mesleki eğitimin işleyiş ve mesleki eğitimin mevcut durumunu bizzat gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir mesleki eğitim anlayışı olduğunu görüyorum." şeklinde konuştu.
ABD'nin mesleki eğitimde geçmişten bugüne birçok başarıya imza attığını vurgulayan Flake, "Özellikle mesleki eğitim sistemimizi yeniden düzenlerken sizin deneyimlerinizden, bilgilerinizden de istifade edebileceğimizi görüyorum. Bu noktada mesleki eğitimle ilgili buradaki gelişmelerden son derece etkilendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Görüşmede Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerAnkaraBüyükelçiABDJeffry Flake
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