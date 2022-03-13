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Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

13 Mart 2022 Pazar 11:26
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi

ANKARA, (DHA)


Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gümrük kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek ülkemize girmeye çalışan yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alındı. Gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x- ray taramasına alındı. Yapılan taramada TIR'ın mazot deposu, su tankı ve yan dolaplarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı kontrol için arama hangarına alınan aracın, narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde de dedektör köpeğin x- ray görüntülerindeki şüpheli yoğunluk bulunan aynı bölgelere tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine aracın mazot deposu ve dolapları açıldığında, içlerinde zulalı alanlar olduğu anlaşıldı. Buradaki bidonlardan alınan örneğin, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde, maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, yakalanan 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Araca el konurken sürücüsünün de gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi. 

DHA

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