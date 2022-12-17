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Bakan Kurum: İklim değişikliği etkilerini aza indirecek hedef doğrultusunda çalışıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek gerek sanayi gerek yenilenebilir enerji alanında, tarımda, turizmde ve bütün alanlarda 2053'e ilişkin hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:54
Bakan Kurum: İklim değişikliği etkilerini aza indirecek hedef doğrultusunda çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Giresun'da gençlerle buluştu. Bulancak Millet Bahçesi'nde gençlere hitap eden Bakan Kurum, AK Parti hükümeti olarak 20 yıldır her alanda yenilikler yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin gittikçe arttığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Ortak evimiz, dünyamız ısınıyor ve bu ısınmayla birlikte iklim değişikliğinin etkilerini sellerle yangınlarla hortum, fırtına gibi afet olaylarıyla yaşıyoruz. Geçmişe baktığınızda maalesef yaşanan afetlerin altında kalan bir Türkiye vardı. Hamdolsun, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık afetle en hızlı şekilde mücadele veren, vatandaşın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde karşılayan bir Türkiye var. İklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek gerek sanayi alanında gerek yenilenebilir enerji alanında gerek tarımda gerek turizmde ve bütün alanlarda 2053'e ilişkin bir hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Daha temiz dünyaya erişebilmek adına da yeşil alanlarımızı, yutak alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyoruz. Millet bahçelerimiz de bu anlamda üretilen emisyonları yutacak alanlar. O yüzden de çok çok önemli. Biz bugüne kadar 81 ilimizde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık" diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin, 105 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini ve 30 Mart'ın 'Sıfır Atık Günü' ilan edildiğini söyledi.

Gençlere istihdama yönelik projeler geliştirdiklerini de dile getiren Bakan Kurum, "2023'teki hedefimiz, 50 bin gencimize istihdam oluşturmak. Bunun yaklaşık 3 binini bakanlığımızda personel olmak üzere çeşitli birimlerimizde gerçekleştireceğiz" dedi. 

Öte yandan Bakan Kurum, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine karşılık Giresun'da yapılacak bir programda tanıştırabileceği sözünü verdi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurumİklim DeğişikliğiGiresun
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