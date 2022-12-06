Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı 

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı, orta hasarlı olduğu belirlenen okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nca güçlendirme gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca okul ve camiler dışında bölgedeki 577 kamu binasından 5'inde ağır hasar tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ tarafından ihale hazırlık çalışmalarının da başlatıldığı bilgisine yer verildi.