Bakan Kurum: 250 bin konutun kuralarını mart ayına kadar bitireceğiz

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Eylül'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" ifadelerini kullandı.

İLK KURA ÇEKİMİ ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre; Şırnak'ta yapılacak 1450 konut ve Ardahan'da yapılacak 250 konut için yarın kura çekimi yapılacak. Ayrıca; 8 Kasım’da 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt'te, 9 Kasım’da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım’da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım’da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım’da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım’da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım’da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım’da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.