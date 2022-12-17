Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak
TOKİ Rize Merkez'de iş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 19:03
Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık" dedi. (

'ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, ilaç teminindeki zorluğa karşı üreticiler için yeni kur düzenlemesi yapıldığını, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulduğunu ve ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Koca, "Üç adımda çözüm: Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaIlaçüretici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KAZAK BOZKIRININ SESİ”
“KAZAK BOZKIRININ SESİ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok
Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız
Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız
MSB: Ege'de eğitim görevi, başarıyla tamamlandı
MSB: Ege'de eğitim görevi, başarıyla tamamlandı
Bakan Kurum: İklim değişikliği etkilerini aza indirecek hedef doğrultusunda çalışıyoruz
Bakan Kurum: İklim değişikliği etkilerini aza indirecek hedef doğrultusunda çalışıyoruz
Süreli sağlık raporları, 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacak
Süreli sağlık raporları, 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacak
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
LEVENT GÖKTAŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
LEVENT GÖKTAŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi çocuklar için aralıkta 366 milyon 630 bin TL ödeme yaptık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول