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Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin açıktan atama yapılacağını ilan ettiklerini belirterek, "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak" dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 15:00
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması

Tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Sağlık Bakanı Koca, Niğde Valisi Mustafa Koç ile bir araya geldi. Valilikte gerçekleşen ziyarette değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 'Türkiye Yüzyılı' çerçevesinde sağlık turizminde 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkeyi küresel sağlık üssü haline getirme hedeflerinin olduğunu kaydetti. Koca, "Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi. Pandeminin etkisinde geçen son 3 yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız 'Beyaz Reform' sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Personel alımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaAtamaÖSYM
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