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Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridorunda taşınan yük, 7 milyon tonu aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridoruna ilişkin, "Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı, 7 milyon 860 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Yaklaşık yüzde 17'si Türkiye limanlarına geldi" dedi.

18 Ekim 2022 Salı 14:36
Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridorunda taşınan yük, 7 milyon tonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridorunda taşınan yük miktarı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında dünyada gıda krizinin yaşandığını ve bu krizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü başarılı diplomasi sonucu oluşturulan tahıl koridoru ile aşıldığını belirtti. Tahıl koridoru kapsamında, 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin; Ukrayna'nın Odesa, Çernomorsk ve Yuzni şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı" diye konuştu. 

'YÜZDE 17'Sİ TÜRKİYE'YE GELDİ'

354 geminin 135'inin Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"354 geminin 119'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Diğerleri ise Almanya, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, Sudan, Tunus, Vietnam ve Yunanistan'a götürdü. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 7 milyon 860 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Toplam yükün yaklaşık yüzde 17'si Türkiye limanlarına geldi. Türkiye limanlarına, arpa, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, bezelye, buğday, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, mısır, soya, kanola tohumu ve soya fasulyesi yükleri getirildi. Yüklerin yüzde 13'ü Afrika'ya, yüzde 23'ü Asya'ya, yüzde 47'si Avrupa'ya taşındı. Türkiye hariç, en fazla yükün Avrupa kıtasında; İspanya, İtalya ve Hollanda'ya taşındığı belirlendi."

'MAHSUR KALAN TÜRK GEMİSİ BULUNMUYOR'

Karaismailoğlu, 31 geminin ise 24 Şubat'tan bu yana mahsur kalan gemiler olduğunu kaydederek, diğer gemilerin tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'da yüklemesini yapıp geri dönen gemiler olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, "24 Şubat'tan bu yana, bu limanlarda mahsur kalan 8 Türk bayraklı veya sahipli geminin tamamı limanlardan hareket etti" dedi. Karaismailoğlu, bu limanlarda mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli geminin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Karaismailoğlu ayrıca "Ukrayna'nın Yuzni, Çernomorsk ve Odesa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 386 gemi, İstanbul'da Müşterek Merkez tarafından denetlendi veya denetimleri planlamaya alındı. 386 gemiden 363 tanesi denetlenirken, denetlenen gemilerin 142 tanesi Türk işletenlidir" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluTAHILTahıl Koridoru
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