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Bakan Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir" dedi. 

24 Ekim 2022 Pazartesi 11:10
Bakan Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde  Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Şehir Hastanesi İstasyonu'na gelerek basın açıklması yaptı. Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. 

"MEGA PROJELER İLE HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR İSTANBUL'A KAVUŞTUK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Dünya krizlerle boğuşurken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz.

Mega projeler ile hayallerin ötesinde bir İstanbul'a kavuştuk. Bu dev eserlerimizin yanı sıra İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donatıyoruz. Pendik-Tavşantepe -Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışının ardından İstanbulumuzda, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil Bahçelievler - Güngören - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalara devam ediyoruz" dedi. 

"271 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTINI İSTANBULLULARA KAZANDIRDIK"

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Şu an istanbul da Pendik sabiha Gökçen havalimanı hattı da dahil işletme de olan 271 kilometre raylı sistem hattını İstanbullulara kazandırmış olduk. Sırada Kağıthane- İstanbul Havalimanı ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı var. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde bitirecek, milletimizin hayatına hız ve konfor katmaya devam edeceğiz.İstanbul'da işletilen 260  kilometrelik metro hattı 2019 yılı öncesinde İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. 

Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen, taş üstüne taş konulmadığını, İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Milletin derdiyle dertlenmeye niyetleri yok.  Çözüm, çare, hizmet üretmek yok. Siyasi hülyalara dalmışlar, manzara seyrediyorlar" diye konuştu.

"70 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTEDE" 

Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.  Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir.  Bekletmeye, oyalamaya gelmez; siyasi kavgaya alet edilemez dedik. Kayaşehir - Mahmutbey Arası Seyahat Süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı Arası Seyahat Süresi 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı Arası Seyahat Süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bağcılar (Kirazlı) Arası Seyahat Süresi: 23 dakika olacak. İstiyoruz ki bizimle lafta değil, hizmette yarışsınlar ama yapamıyorlar. Biz de onları kendi hâllerine bıraktık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile istanbul'u bir marka şehre dönüştürdük" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluBaşakşehir Çam Ve Sakura Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı Şehir Hastanesi İstasyonu
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