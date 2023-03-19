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Bakan Dönmez: Yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor. 4 ülke vardı bu ürünü üreten. Şimdi artık 5'inci ülke olarak Türkiye de var." dedi.

19 Mart 2023 Pazar 19:09
Bakan Dönmez: Yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor

Balıkesir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete geçirilen bor karbür yatırımına ilişkin, "Yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor. 4 ülke vardı bu ürünü üreten. Şimdi artık 5'inci ülke olarak Türkiye de var." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle, Eti Maden ve SSTEK şirketlerinin ortaklığında kurulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bandırma'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem felaketinin ilk gününden itibaren biz de çalışma arkadaşlarımızla sahadaydık. Bundan sonra da sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Depremin ardından elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarındaki sıkıntıları ivedilikle giderdik hamdolsun. Elektrik ve gaz arzında an itibarıyla herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Bölgedeki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yeni kurulacak bölgelerin altyapı çalışmaları için gereken hazırlıklara da başladık. Yaşadığımız acı ve üzüntü bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Ülkemiz, memleketimiz, geleceğimiz için daha fazla çalışma, üretme, gayret etme sorumluluğunu üstleniyoruz. Daha iyisini ortaya koymak için dünkünden daha fazla çalışacağız. Yatırımlarla, projelerle ülkemizi ihya edecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Geçtiğimiz yıl 2,67 milyon ton bor satışıyla kendi ihracat rekorumuzu yeniden kırdık"

Dönmez, enerji ve tabii kaynakların her alanında son 20 yılda ciddi ilerleme sağladıklarına değinerek, özellikle bor cevherinde yürüttükleri katma değerli ürün yaklaşımıyla bu ürünün değerini 2 bin kata kadar yükselten teknoloji ve AR-GE altyapısını kurduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği bor ihracatıyla dünya bor pazarında yüzde 63 paya ulaşarak lider durumda olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 2,67 milyon ton bor satışıyla kendi ihracat rekorumuzu yeniden kırdık. Ancak büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüdüğümüz bugünlerde artık bunun da bir adım ötesine geçmek arzusundayız. Türkiye Yüzyılı, teknolojinin, sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, bilimin ve üretimin de yüzyılı olacak inşallah. Bizler de bu vizyona uygun bir şekilde enerji ve tabii kaynaklar alanındaki adımlarımızı atıyoruz. Bor cevherinde son dönemde yüksek katma değerli uç ürün üretme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bor karbür de bu anlayışımızın bir ürünü. Bor karbür, yüksek sıcaklığa dayanımı, sertliği, fiziksel mukavemeti düşük yoğunluğuyla, endüstriyel açıdan çok önemli bir malzeme. Savunma sanayisinde, nükleerde, metalürjide, otomotiv sektöründe ve aşınmaya dayanıklı mekanik parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıldığı sektöre ve değer zincirindeki yerine göre bor cevheri ham maddeden uç ürüne kadar değerini 2 bin kata kadar katlayabilen bir maden. Bor karbür tesisinden sonra devreye alacağımız lityum karbonat ve ferro bor tesisleriyle böylesine yüksek potansiyeli olan bir cevheri yüksek teknolojiyle işleyerek cevheri mücevher hale getirerek ihraç etmeye başlayacağız. Bugün açılışını yapacağımız yıllık 1000 ton kapasiteye sahip bor karbür tesisiyle ülkemiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyor. 4 ülke vardı bu ürünü üreten. Şimdi artık 5'inci ülke olarak Türkiye de var. İleri teknoloji ürünlerde kullanılan bor karbürü kendi imkanlarımızla üreterek yeni bir dönemin kapısını aralamış oluyoruz."

Bakan Dönmez, bor karbür tesisinde tam kapasite çalışmaya başladığında 279 kişinin istihdam edileceği bilgisini verdi.

Bu tesisin ülke ekonomisine doğrudan yıllık 35-40 milyon dolar gelir sağlayacağını aktaran Dönmez, "Bor yatırımlarımız bor karbür tesisimizde sınırlı kalmayacak. Bu yıl içerisinde 700 ton üretim kapasitesine sahip iki yeni lityum tesisimizin de temelini atmayı hedefliyoruz. Yine bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıl temelini attığımız ferro bor tesisimizi de hizmete alacağız. Diğer yandan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarımızı da bir yandan devam ediyor. Bu yıl pilot tesisimiz inşallah kısa bir süre içerisinde devreye girecek. Oradan elde edeceğimiz veriler tam kapasite çalışacak tesisimiz için referans niteliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yürüttükleri her projeye en güçlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ve çalışanları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanFatih DönmezBorKarbürTesisMaden
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