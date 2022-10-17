Bakan Dönmez: Yangın giderek şiddetini azaltıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah patlamanın olduğu ocakta yeniden incelemeler yaptı, açıklamada bulundu. Çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi 14 Ekim Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen kaza akabinde, olayı haber alır almaz İçişleri Bakanı'mızla birlikte süratle olay yerine intikal etmiştik. Hemen ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız da süreci ve işleri koordine etmek için bizimle birlikte yer almıştı. Akabinde de yoğun bir arama kurtarma faaliyetine girişerek, 18 saat içerisinde sonuçlandırdık ama maalesef 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Yaralılarımıza gelince, Bartın Devlet Hastanesi'nde 1 yaralımız söz konusu. Durumu iyiye gidiyor. İstanbul'a sevk edilen 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanı'mız tarafından takip edildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de sizlere aktarmıştım. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede, bu ilk değerlendirmenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada tabi arama kurtarma faaliyetleri için sivil toplum kuruluşlarından ilimize gelen ekipler de oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tabi madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen büyük bir kısmı kontrol altında. TTK'nin ve TKİ'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

'YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI'

Olayın ilk günlerinde maden sahası ve kentin üstünü kaplayan duman miktarı azalırken, yangınla mücadeleyle ilgili açıklama yapan Bakan Dönmez, "İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere. Giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devam eriyor. Madende üretim faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

Olayın ilk anından itibaren Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ifade eden Dönmez, maden sahasının bir olay yerine de döndüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır. Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli tüm yardım savcı ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda da olduğu gibi güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan birtakım değerlendirmeleri görüyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek yapılmış bu değerlendirmeler sürece de maalesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kamuoyunun bilgisine sunulması gereken değerlendirmeleri zaman zaman TTK'nin web sitesinden, zaman zaman da bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir."

'ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZE EMANETTİR'

Süreçte doğru bilginin önemine işaret eden Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımdan bilgilendirilme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla da definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın cumartesi günü buraya intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımla ilgili bazı talimatları olmuştu, çeşitli kurumlar tarafından üstlenilen. İlk etapta da Valiliği'miz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Bugün itibarıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu yine ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı, devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Bu arada yöre halkımıza ve milletimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize dualarıyla destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar teşekkür ediyoruz."