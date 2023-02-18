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Bakan Dönmez, İskenderun Körfezi'ndeki 1056 yataklı gemiye depremzedelerin yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:15
Bakan Dönmez, İskenderun Körfezi'ndeki 1056 yataklı gemiye depremzedelerin yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun Körfezi'ne gelen 1056 yataklı gemiye bugün itibarıyla depremzedelerin yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi.
Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedelerin konaklaması için Tosyalı Limanı'na getirilen 1056 yataklı kruvaziyer gemisinde incelemelerde bulundu.
Dönmez, burada yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurum kuruluşlarıyla birlikte deprem bölgelerine intikal ettiğini anımsattı.
İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını kaydeden Dönmez, aramaların devam ettiği birkaç enkazın bulunduğunu söyledi.
Dönmez, depremden etkilenen vatandaşların geçici barınması ve konaklaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "İlk etapta çadırlarda insanlarımızı barındırmaya gayret ediyoruz. Ardından da konteynerlerin, prefabrik yapıların yerleştirileceği alanları tespit ettik. Konteyner, prefabrik inşaatları devam ediyor. Ancak şöyle bir imkan da elimize geçti. İskenderun bir körfez, deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz, Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi de şu anda İskenderun Körfezi'ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kamaralı ve 1056 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma yeme, içme ihtiyaçları, hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkana kavuşturmuş oluyoruz." bilgisini paylaştı.
AFAD merkezine gelen müracaatlar içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı gruplar olmak üzere gemiye bugün itibarıyla yerleştirmelerin başlayacağını ifade eden Dönmez, "Bu ilk gemimiz ama görüşme halinde olduğumuz iki gemimiz daha yine bu bölgeye gelecek. Onları da uygun limanlarda, yine vatandaşlarımızın geçici barınması için tahsis etmiş olacağız. Bu vesileyle buradaki bu geçici süre içerisindeki bazı sıkıntıları da rahatlatmış olacağız." diye konuştu.
Dönmez, depremzedelerin geçici olarak konaklaması için bölgeye getirilecek diğer iki geminin de 1500'er yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Söz konusu gemilerin yanaştırılacağı limanlarla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Dönmez, "Hazırlıkları yapılıyor. Birkaç hafta içinde limanda demirlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez, deprem sonrası yaraların sarılması için kalıcı konutların bir an önce başlanıp bitirileceğini aktardı.
Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde konutların yapılacağı yerleri tespit ettiğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa bir süre içinde bu inşaatlar başlayacak ve vatandaşlarımızı tahsisler devam edecek. Amacımız bu bölgelerde eskisinden daha sağlam, daha güzel yapıları insanlarımızla buluşturmak. Deprem bölgelerinden geçici olarak komşu illere depremzedelerin yakınlarına, akrabalarına gidişleri de söz konusu. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor, özellikle İskenderun özelinde baktığımızda burası sanayisi de güçlü, ticari açıdan da güçlü bir şehrimiz. Orada da iş hayatı yavaş yavaş zaten başladı. Bu kapsamda tüm planlamalarımızı yaptık. Biraz önce de burası için görevlendirilen koordinatör valilerimiz, kaymakamımız, TBMM başkan vekilimiz sağ olsun ilk günden bu yana bizlerle birlikte, milletvekillerimiz burada. Hep birlikte afetin üzerinden gelmek için gece gündüz gayret sarfediyoruz."

AA

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezDepremDepremzede
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