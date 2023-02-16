Bakan Dönmez, arama kurtarmanın "yeraltı kahramanlarını" ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dönmez "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'nin her bölgesinden gelen ve enkaz altından bir kişiyi daha sağ çıkartmak için saatlerce büyük fedakarlık içinde çalışan madencilerle Antakya'da bir araya geldi.

Madencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Dönmez, "Herkesin duasındasınız. Milletimizin duasına muhatap olmak önemli." ifadelerini kullandı.

Dönmez, hiçbir madencinin deprem bölgesine zorunlu olarak gelmediğinin altını çizerek, bütün madencilerin sahada gönüllü görev aldığını belirtti.

Deprem bölgelerinde çalışan madencilere "takdir beratı" verileceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sizler bunlar için çalışmadınız ama en azından sizin gayretinize karşı bir nişane olacak. Ne desek az. Rabbim karşılığını iki cihanda versin. Ne size ne de milletimize böyle afetler yaşatmasın."

Depremin 228'inci saatinde enkazdan anne ve 2 çocuğunu kurtaran madencilere telefon

Dönmez, Antakya'da depremin 228'inci saatinde enkazdan anne ve 2 çocuğunu kurtaran madencilerden Gökhan Güney ile telefonda görüştü.

Çalışmalarından dolayı Güney ve ekibine teşekkür eden Dönmez, depremzedelerin sağlık durumu ve kurtarma anına ilişkin de bilgi aldı.

Bakan Dönmez, kurtarma anını anlatan Güney'e, "Emeğiniz büyük, hakkınızı ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Madenci Güney ise "Kazma küreğimizle oradan sağ salim çıkarttık. Bu gurur bize ömür boyu yeter. Keşke herkesi alabilseydik. Bugün bu kurtardığımız canlar bize de moral, motivasyon ve güç kaynağı oldu. Aynı şekilde, disiplinle çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kırıkhan'da çadır kente ziyaret

Bakan Dönmez, sonrasında Kırıkhan ilçesine geçerek AFAD tarafından kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Burada vatandaşların taleplerini dinleyen ve gereğinin yapılması için talimat veren Dönmez, çocuklarla da voleybol oynadı.

Ziyarette AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Dönmez'e eşlik etti.