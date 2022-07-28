Bakan Çavuşoğlu: Bu savaş diplomasi masasında bitecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili öğle saatlerinde İstanbul’da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcü mevkidaşı Ilia Darchiashvili saat 14.00’da basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında ikili görüşme sırasında ele alınan konular açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Komşuluk ve stratejik ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimiz ele aldık. Şu anda bu ilişkilerimiz örnek düzeyde diyebiliriz. Aramızdaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının genişletmemiz gerekiyor.Her iki tarafta buna dahil olabilecek olabilecek ürünleri paylaştı. Gürcistan’da ciddi miktarda Türk yatırımı var. Ukrayna'daki savaştan dolayı Gürcistan'da artan bir trafik var. Özellikle Rusya ve diğer ülkelere gidecek Türk şoförler yani TIR'lar. Bazı gecikmelerle karşı karşıya kaldılar, kalıyorlar. Gürcistan hükümeti elinden gelen desteği veriyor ve bu sorunları birlikte nasıl çözebileceğimizi de bugün ele aldık değerlendirdik. Bölgemizdeki ulaştırma bağlantıları için önemli konumdaki Bakü Tiflis Kars Demiryolu’ndan daha etkin bir şekilde faydalanmak istiyoruz. İki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularını da ele aldık. Özellikle FETÖ konusunda dost ve komşu Gürcistan’dan beklentilerimizi samimi şekilde aktardık. Bazı konsolosluk konularına da değindik. Özellikle Ukrayna'daki durum Karabağ gibi bölgesel meseleleri değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. Sadece Ukrayna'nın tahılını değil, Rusya'nın tahıl ve gübresinin ihracatı yönündeki engelleri de kaldırmış olduk. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu. Teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracatın gerçekleşmesi, öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan bir adım değildir. Gerek Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde gerekse diğer düzeylerde olsun, görüşmelere iki taraf da hazır olursa biz bu görüşmelere ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, aralıksız devam ediyor. Kalıcı ateşkes için, üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafların diplomasi masasına dönmeleri için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.