Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.542,52
ALTIN
1.009,39
DOLAR
17,92
STERLİN
21,78
EURO
18,26
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Çavuşoğlu: Bu savaş diplomasi masasında bitecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:49
Bakan Çavuşoğlu: Bu savaş diplomasi masasında bitecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili öğle saatlerinde İstanbul’da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcü mevkidaşı Ilia Darchiashvili saat 14.00’da basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında ikili görüşme sırasında ele alınan konular açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Komşuluk ve stratejik ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimiz ele aldık. Şu anda bu ilişkilerimiz örnek düzeyde diyebiliriz. Aramızdaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının genişletmemiz gerekiyor.Her iki tarafta buna dahil olabilecek olabilecek ürünleri paylaştı. Gürcistan’da ciddi miktarda Türk yatırımı var. Ukrayna'daki savaştan dolayı Gürcistan'da artan bir trafik var. Özellikle Rusya ve diğer ülkelere gidecek Türk şoförler yani TIR'lar. Bazı gecikmelerle karşı karşıya kaldılar, kalıyorlar. Gürcistan hükümeti elinden gelen desteği veriyor ve bu sorunları birlikte nasıl çözebileceğimizi de bugün ele aldık değerlendirdik. Bölgemizdeki ulaştırma bağlantıları için önemli konumdaki Bakü Tiflis Kars Demiryolu’ndan daha etkin bir şekilde faydalanmak istiyoruz. İki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularını da ele aldık. Özellikle FETÖ konusunda dost ve komşu Gürcistan’dan beklentilerimizi samimi şekilde aktardık. Bazı konsolosluk konularına da değindik. Özellikle Ukrayna'daki durum Karabağ gibi bölgesel  meseleleri değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. Sadece Ukrayna'nın tahılını değil, Rusya'nın tahıl ve gübresinin ihracatı yönündeki engelleri de kaldırmış olduk. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu. Teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracatın gerçekleşmesi, öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan bir adım değildir. Gerek Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde gerekse diğer düzeylerde olsun, görüşmelere iki taraf da hazır olursa biz bu görüşmelere ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, aralıksız devam ediyor. Kalıcı ateşkes için, üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafların diplomasi masasına dönmeleri için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeGürcistanIlia Darchiashvili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı 
Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı 
Ordu'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
Ordu'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik
MİT’ten, 7 ayda 20 büyük operasyon
MİT’ten, 7 ayda 20 büyük operasyon
Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi tanıyan tebliğ, Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi tanıyan tebliğ, Resmi Gazete'de
Denizde ölüm tuzağı hayalet ağlara barkodlu çözüm
Denizde ölüm tuzağı hayalet ağlara barkodlu çözüm

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول