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Bakan Bilgin: EYT çalışmamızı tamamladık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

27 Eylül 2022 Salı 12:40
Bakan Bilgin: EYT çalışmamızı tamamladık

Bakan Bilgin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, ayrıca bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayarak, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'EYT ÇALIŞMAMIZ TEKNİK OLARAK BİTTİ'

EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" dedi.

Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanVedat BilginEyt
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