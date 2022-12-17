Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve partililer tarafından karşılanan Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum il teşkilatını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bilgin, asgari ücret konusunda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, “Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Emeklilerin ek gösterge sorununu çözdüklerini, ocaktan itibaren uygulamaya geçeceğini anlatan Bakan Bilgin, asgari ücretin müzakere sonucu belirleneceğini kaydetti. Emekçilerin rahat nefes alacağı seviyede, işverenlerin ödeyebilecekleri rakamda uzlaşma düşündüklerini belirten Bilgin, “İşverenlerimizin de ödeyebilecekleri bir rakamda; işverenleri de biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz. İşçilerimizin refahına katkı yapacak bir oran. Onu şimdiden açıklamam uygun değil çünkü onu biz belirlemiyoruz. Müzakerenin sonucunda yeniden bir araya gelerek üçlü işçi sendikaları Türk-İş ve TİSK'le son toplantı yaparak orada uzlaşmaya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

'AY SONUNA KADAR MECLİS'E İNTİKAL ETTİRECEK HALE GETİRECEĞİZ'

Basın mensuplarının staj günlerinin emekliliğe dahil olup olmayacağıyla ilgili sorusuna cevap veren Bakan Bilgin, “EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emekli olacağın düşünen vatandaşlarımız müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz çünkü dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, başka yerde ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Onların toplu olarak değerlendirmesini yapacağız, verilerin ortaya çıkmasından sonra. O zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı zaten. Bugün ayın 17'si. Ay sonuna kadar onu inşallah yüce Meclis'e intikal ettirecek hale getireceğiz" diye konuştu.

'600 BİNE YAKLAŞTI, HEPSİNİ KADROYA ALIYORUZ'

Salondaki partililerin, sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili sorusu üzerine Bilgin, “Muhtelif statülerde sözleşmeli personelin kamuda kadro verilmesi meselesini çözdük. Onu şimdi herhangi bir yerde eksik kalmasın diye önümüzdeki hafta onun çalışmalarını yapıyoruz. Bize çeşitli kamu kuruluşlarından gelen talepleri inceliyoruz. O kapsama giren bütün sözleşmeli personeli kadroya alıyoruz. Onu zaten açıkladım. Yaklaşık 550 bin, 600 bine yaklaştı; hepsini kadroya alıyoruz. Şu anda öğretmenleri açıkladık onlar kadroya geçti. Sözleşmeli hemşireler var, sağlık personelleri, din görevlileri var; kadroya aldık onları. Çeşitli kadrolarda adı bilinmeyen bilişim personeli var sözleşmeli çok sayıda 600 bine yaklaşacak kadro tahsisi yapıyoruz. Çalışmamızı bu hafta Meclis'e göndereceğiz" cevabını verdi.

Emeklilerle ilgili bu seneki çalışmaları tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi:

“Bu sene de çalışmamızı tamamlıyoruz. Enflasyona onları mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız; onu da açıklayacağız. En düşük maaş alan emeklilerle ilgili muhtemelen yanlış bir bilgi var. Onu düzelteyim. En düşük maaş denilen 3 bin 500 lira. 2 bin 500'dü, 3 bin 500'e çıkardık; onu da yeniden düzenleyeceğiz. Onunla ilgili bilgi yanlış, düşük maaş şöyle oluyor. Doğrudan prim yatırmamış olanlar, eksik prim yatırmış olanlar, eskiden 'Bağ-Kur' dediğimiz sistemdeki düzenlemeler çerçevesinde onlarda emeklilikten istifade etsinler, diye imkan verilmiş; borçlanmışlar. Onların sayıları 300-350 bin civarında. Şu an da tam sayıları bilmiyorum. Onların aslında maaşları çok düşük. Yan krediyle borçlanarak yaptıkları işlemden dolayı emeklilik hakkı kazanmışlar. Sosyal devlet olarak kimse emeklilik sisteminin dışında kalmasın, diye katkı yapmış ama çalışanların içerisinde prim gün sayısını tamamlayanların içerisinde böyle bir rakam yok."

İlerleyen günlerde yeniden Erzurum'a gelerek kadın istihdamına yönelik projeyi açıklayacağını belirten Bakan Bilgin, “Organize sanayide çalışan veya orada iş yapan arkadaşlarımıza işbaşı eğitimi konusunda çok geniş destekler veriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeniden Erzurum'da bir araya geleceğiz. Hanımların çalışmasını sağlayan, onların çalışmasına öncelik ver istihdam projemiz var. Onu da inşallah uygulayacağımız yerlerden biri Erzurum olacaktır" dedi. (DHA)