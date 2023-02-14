Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,40
DOLAR
18,85
STERLİN
23,02
EURO
20,28
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis olmadığını belirterek, "Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." dedi.

14 Şubat 2023 Salı 11:32
Bakan Akar: Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur

Depremlerden etkilenen Hatay'da koordinasyon çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yürüten  Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine celp erteleme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya depremden etkilenen illerin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.
Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak." bilgisini verdi.
"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." diye konuştu.
Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarAskerTerhis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek
GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolüne dikkati çekti
GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolüne dikkati çekti
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu
“10 İlin Kent Kültürünü Yeniden İnşa Grubu” oluşturulmalı
“10 İlin Kent Kültürünü Yeniden İnşa Grubu” oluşturulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi