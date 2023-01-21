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Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye ziyaretini iptal ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:01
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye ziyaretini iptal ettik

Akar, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

NATO, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile diğer ülkelerden 23 savunma bakanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin görüşlerini, çalışmalarını anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlendirmelerini dinlediklerini aktaran Akar, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuzu, topraklarının ilhakını tanımadığımızı bir kez daha ifade ettik. Daha fazla can kaybı olmadan bu trajediye son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi gerektiğini toplantıda ifade ettik." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından itibaren Montrö’nün uygulandığını, tarafların savaş gemilerine boğazların kapatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Burada bir istikrar varsa, bunun temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin uyguladığı politikadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderler düzeyinde yaptığı toplantılarla bir taraftan esirlerin değişimini diğer taraftan Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Şu ana kadar 18 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatı gerçekleştirildi. Bunların çok değerli olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin bu faaliyetlerde kolaylaştırıcı rol oynadığını toplantıda ifade ettik."

Türkiye’nin çabalarının önemini ve değerini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduklarını dile getiren Akar, "Toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptıklarımızın NATO çerçevesindeki önemini teyit etti." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda insani anlamda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığına işaret eden Akar, bu konudaki çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi.

"Güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü İttifak"

ABD’den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebin Kongre’ye ulaştığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gittiğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler hem ABD hem de NATO menfaatlerine aykırı son derece tarafgir girişimlerde bulundu. Koydurdukları sınırlamalar daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı. Sınırlamalarla bir projenin gerçekleşmeyeceğini başından beri dile getirdik. Bu tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin bu konuda rol oynayacağına ve aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz çalışmaların somut ve erken bir zamanda olumlu şekilde sonuçlanması."

"Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Görüşmede bu konu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Türkiye’ye yönelik güçlü desteğini bir kez daha gördük." diye konuştu.

Alınacak uçakların sadece Türkiye’nin değil, NATO’nun, İttifak’ın da güçlenmesi anlamına geleceğini söyleyen Akar, "Güçlü Türkiye, güçlü Silahlı Kuvvetler, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz." dedi.

“Ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz”

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğine işaret etti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid’de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Akar, “Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi." diye konuştu.

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğine dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.

Akar’ın Ramstein’de yoğun savunma ve güvenlik diplomasisi

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında geldiği Ramstein Hava Üssü’nde çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Akar toplantı öncesi ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayaküstü görüştü. Daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya gelen Akar, İtalya’da Savunma Bakanlığı görevine getirilen Guido Crosetto ile de görüşerek başarı dileklerini iletti.

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ile de bir araya gelen Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Finlandiya Savunma Bakanı Mikko Savola ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile de görüşen Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile de bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıHulusi Akarİsveçİsveç Savunma BakanıPal Jonson
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