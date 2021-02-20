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Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri  komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz’de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. 

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:14
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Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret

ANKARA, (DHA)

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte 2'nci Korvet Filotillası Komodorluğu sancak tevcih töreninden sonra Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Akar, tüm Akdeniz’de milli ve NATO görevlerini başarıyla yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denizaltıya gelişinde geleneklere uygun olarak 'silistre' çalınarak karşılanan Bakan Akar, denizaltıya girdikten sonra personeli, "Denizaltı ailesi; nasılsınız" diyerek selamladı.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür denizaltısında gemi komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı. Denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında, günışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alan Bakan Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı. Bakan Akar, 50’den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Akar, denizaltı periskobunu da bizzat denedi.

TEST ATIŞI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

GÜR sınıfı denizaltılar silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanmasındaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003 yılından itibaren hizmete giren GÜR sınıfı denizaltılar, modern sistemleri ile üstün savaş gücüne sahip. Çok düşük frekanslı telsiz muhaberesi imkanı sayesinde satha çıkma ihtiyacı olmadan her türlü bilgiyi alabilen denizaltılar, bu sayede ana silahları olan ağır tip torpidoları büyük bir gizlilik içinde ve sürpriz etkisi yaratarak kullanabiliyor.

TCG Gür denizaltısı, diğer torpidoların düzenli eğitim atışları yanında, geçen ay AKYA Torpidosu test atışı da gerçekleştirdi. ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 533 milimetre ağır torpido ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla karşılanması amaçlanıyor. Test atışları devam eden ve muadili yabancı torpidolardan üstün özelliklere sahip AKYA torpidosu ilk teslimatlarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

DHA

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