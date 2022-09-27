Bakan Akar'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' mesajı

Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve 'Deniz Kuvvetleri Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin, denizcilik tarihinin en müstesna zaferlerinden olduğunu belirterek, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı bu zafer, Osmanlı donanmasının ulaştığı teknik ve taktik gücü en açık şekilde ortaya koymuş, aynı zamanda Akdeniz'de bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Çaka Bey, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa ve Gazi Hasan Paşa gibi Türk ve dünya denizcilik tarihinde özel bir yer edinmiş bahriyelilerimizin başarıları, kahraman leventlerimiz için her zaman ilham ve motivasyon kaynağıdır. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde, müşterek harekatın asli unsurlarından Deniz Kuvvetleri'miz de bir yılda 200 bin saat seyir yaparak büyük fedakarlık ve gayretle faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

'DENİZ KUVVETLERİ, ASİL MİLLETİMİZİN GURURU'

Deniz Kuvvetleri'nin; köklü tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki saygın ve seçkin yerini her geçen gün pekiştirdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç kattığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Deniz Kuvvetleri'miz; Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve Karadeniz’de hak ve menfaatlerimizi korumakta; ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarını başarıyla icra etmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün başarılarından dolayı Deniz Kuvvetleri'mizin tüm personelini tebrik ediyor, kahraman leventlerimizin her birinin alınlarından öpüyorum. Yıl dönümü vesilesiyle başta Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kadar şanlı ordumuzun ve donanmamızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve bahriyelilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Gerektiğinde kesintisiz 182 günlük seyir süresiyle görev yapabilen Deniz Kuvvetlerimizin, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere fedakar komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı başarılı görevler diliyorum."