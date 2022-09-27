Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.281,59
ALTIN
972,87
DOLAR
18,48
STERLİN
19,95
EURO
17,84
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deniz Kuvvetleri'miz; Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Karadeniz'de hak ve menfaatlerimizi korumakta; ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarını başarıyla icra etmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır" dedi.

27 Eylül 2022 Salı 10:41
Bakan Akar'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' mesajı

Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve 'Deniz Kuvvetleri Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin, denizcilik tarihinin en müstesna zaferlerinden olduğunu belirterek, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı bu zafer, Osmanlı donanmasının ulaştığı teknik ve taktik gücü en açık şekilde ortaya koymuş, aynı zamanda Akdeniz'de bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Çaka Bey, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa ve Gazi Hasan Paşa gibi Türk ve dünya denizcilik tarihinde özel bir yer edinmiş bahriyelilerimizin başarıları, kahraman leventlerimiz için her zaman ilham ve motivasyon kaynağıdır. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde, müşterek harekatın asli unsurlarından Deniz Kuvvetleri'miz de bir yılda 200 bin saat seyir yaparak büyük fedakarlık ve gayretle faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi. 

'DENİZ KUVVETLERİ, ASİL MİLLETİMİZİN GURURU'

Deniz Kuvvetleri'nin; köklü tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki saygın ve seçkin yerini her geçen gün pekiştirdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç kattığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Deniz Kuvvetleri'miz; Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve Karadeniz’de hak ve menfaatlerimizi korumakta; ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarını başarıyla icra etmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün başarılarından dolayı Deniz Kuvvetleri'mizin tüm personelini tebrik ediyor, kahraman leventlerimizin her birinin alınlarından öpüyorum. Yıl dönümü vesilesiyle başta Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kadar şanlı ordumuzun ve donanmamızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve bahriyelilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Gerektiğinde kesintisiz 182 günlük seyir süresiyle görev yapabilen Deniz Kuvvetlerimizin, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere fedakar komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı başarılı görevler diliyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarDeniz Kuvvetleri Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: Mersin'de polisevine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Mersin'de polisevine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'dan charter uçuşlar, ekim sonuna kadar dolu
Rusya'dan charter uçuşlar, ekim sonuna kadar dolu
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda yazın 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verdik
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda yazın 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verdik
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor
Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول