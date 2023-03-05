Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.212,38
ALTIN
1.126,84
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,10
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Genel Kurul Toplantısına Davet
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının...
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 147 Personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B...
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Baharın müjdeleyicisi "cemre" yarın toprağa düşecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, baharın müjdeleyicisi "cemre"nin üçüncü ve sonuncusunun yarın toprağa düşeceğini belirtti.

05 Mart 2023 Pazar 18:33
Baharın müjdeleyicisi "cemre" yarın toprağa düşecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı zamanlarda peş peşe düşen cemrelerde sıcaklıklar arasında küçük düşüş de yaşanacağını, sonrasında ise bahar mevsiminin geleceğini söyledi.

Cemre düşerken havanın yukarıdan aşağıya doğru ısındığını anlatan Köse, "Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla, sırayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Üçüncü ve son cemre 6 Mart'ta toprağa düşecektir." dedi.

Ayrıca, belirgin sıcaklık dalgalanmalarının yaşanması nedeniyle martın "şakacı" bir ay olduğunu aktaran Köse, eski insanların bu aydaki kısa süreli günlük sıcakların ardından, birden bastıran kış soğukları sebebiyle "mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" dediklerine işaret etti.

Köse, cemrenin Arapçada "kor durumunda olan ateş" anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş, aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir. İlk cemre havaya gücük (şubat) ayın yedinci gününde (19-20 Şubat) havaya düşer, havalar ısınmaya başlar. İkinci cemre, gücük ayın 14. gününde (26-27 Şubat) suya düşer, sular ısınmaya başlar. Üçüncü ve son cemre de gücük ayın 21. gününde (5-6 Mart) toprağa düşer, toprak ısınmaya başlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
TmmobBaharCemreToprak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutu inşa edilecek"
Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutu inşa edilecek"
AFAD'dan acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
AFAD'dan acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Doğu Pediatri Derneğinden "Çocuk rehabilitasyon destek birimleri" oluşturulması önerisi
Doğu Pediatri Derneğinden "Çocuk rehabilitasyon destek birimleri" oluşturulması önerisi
Ege Bölgesi'ndeki kuraklık barajlara yansıdı
Ege Bölgesi'ndeki kuraklık barajlara yansıdı
Konut sitesi yönetimleri olası deprem ve afetlere hazırlık için harekete geçti
Konut sitesi yönetimleri olası deprem ve afetlere hazırlık için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde konutlar 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde konutlar 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecek
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi