Baha Tuzer; "Yüce Türk Milleti için çalışacağım"

İSTANBUL- Türkiye için yeni bir sayfanın açılacağı bu dönemde iş insanı Baha Tuzer, Ak Parti Ankara 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayılığını ilan etti.

“BU SEÇİM ŞÜPHESİZ Kİ, CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİDİR”

Enerji alanında yapılan atılımlar ve dünyada denge politikası gütmenin Türkiye adına sağladığı faydalardan bahseden Baha Tuzer “ Değerli milletimiz, dostlarım, kıymetli büyüklerim, Cumhuriyetimizin 100. yılında, hükümetimizin açıkladığı ve milletimizle paylaştığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun hayata geçirildiği, milletimiz için yeni bir safhanın açılmaya başladığı bu dönemde, ülkemiz son derece önemli bir seçimin arifesindedir. Bu seçim şüphesiz ki, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ülkemiz uzun zamandır tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmış, ciddi mesafeler kat etmiştir. Özellikle savunma sanayisinde yapılan yerli ve milli hamleler, ekonomik alanda hayata geçirilen özgün ve milli politikalar sayesinde, halkımıza özgüven gelmiş, eşsiz jeopolitik konumunun da verdiği avantajlarla ülkemiz adeta bir istikrar adası haline dönüşmüştür. Hususi olarak enerji alanında yapılan atılımlar ve dünyada denge politikası gütmenin ülkemiz adına sağladığı faydalar,

Cumhurbaşkanımızın “Dünya Beşten Büyüktür” çıkışı ile mazlumlara umut veren haykırışları, ülkemizin gelişmesini ve önce bölgesel ve daha sonra da küresel bir güç olarak dünya siyaset sahnesinde oyun kurucu konumuna yükselmesini ve coğrafyalardaki mazlum sömürü düzenlerinin bozulmasını istemeyen emperyalist-küresel oligarşik yapıları rahatsız etmiştir. Bu çerçevede özellikle “Mavi Vatan” doktrininden ve yürütülen denge politikasından huzursuz olan küresel egemen güçler, ülkemizi hem siyasi, hem askeri ve hem de ekonomik açıdan kuşatma altına almışlardır” dedi.

“DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ OLAN BU EŞSİZ VATANA VE AZİZ MİLLETE”

Türkiye’nin öz evladı olarak, devlet hizmetine koşmayı bir vazife atfettiğini söyleyen Tuzer, "Böylesine kritik bir zamana denk gelen 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri, dünyanın göz bebeği olan bu eşsiz vatana ve bu aziz millete hizmet etme yolunda aşkı, ülküsü, hedefi ve vizyonu olan vatan evlatlarının omuzlarına, vazifeye koşma, öne atılma ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüküne omuz verme azim ve isteğini yüklemiştir. Ülkemizin çepeçevre kuşatıldığı ve tam bağımsızlığına yönelik tehditlerin had safhalara ulaştığı bu ateşin zamanda, ben de bu vatanın bir evladı olarak, devlet hizmetine koşmayı bir vazife olarak biliyorum. Bu yüzden bende elimi taşın altına koyarak 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği genel seçimlerinde Ak Parti’den Ankara 1. Bölge’den Milletvekili aday adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

YÜCE TÜRK MİLLETİNE SÖZ VERİYORUM”

Aday olması ve seçilmesi halinde konuşan Baha Tuzer, "Sadece ülkemiz için değil, dünya için de büyük bir umut olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin tensibi, kıymetli halkımızın teveccühü ve Rabbimin inayeti ile aday olmamız ve seçilmemiz halinde, adaletten ayrılmadan devletimizin ve milletimizin hizmetkârı olacağıma, her daim önceliğimin vatanım, milletim, bayrağım ve sancağım olacağına, hizmet yolunda bir dakika bile boş zaman geçirmeyeceğime, şehrimize yeni yatırımların kazandırılması başta olmak üzere, her sahada gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışacağıma Yüce Türk Milletinin huzurunda söz veriyorum.

Teşebbüs etmek ve çalışmak bizden, netice Hz. Allah’tandır. Tüm dostlarımızın ve büyüklerimin kalbi dualarını bekliyorum. Allah’a emanet olunuz” dedi.

HABER: METE YILMAZ