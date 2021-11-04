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‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü

DİYARBAKIR’da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ sloganıyla hazırlanan video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇEMATEM), genç ve çocuk hastalara verilen tedavi ile destek aktivite görüntülerinin yer aldığı video binlerce kez izlendi.

04 Kasım 2021 Perşembe 10:31
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‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde haziran ayında açılan AMATEM ile ÇEMATEM’de, genç ve çocuk hastalara verilen tedavi ile destek aktivite görüntülerinin yer aldığı video çekildi. ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ sloganıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Valiliğin girişimleriyle bölgeye kazandırılan yataklı AMATEM ve ÇEMATEM binalarında 74 personel görev yapıyor. Aralarında başhekim yardımcısı, uzman doktorlar, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitmelerin de yer aldığı binada yatan hastalar ilaç tedavilerinin yanı sıra meslek edindirme kursu da alıyor. Resim ve müzik eğitimlerinin de verildiği binada yatan hastaların aktivite ve destek görüntülerinin yer aldığı video sosyal medyada binlerce kez izlendi.

'MADDE BAĞIMLISI GENÇLERE VE ÇOCUKLARA TEDAVİ HİZMETİ SUNACAĞIZ'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, şu ana kadar AMATEM’de yaklaşık 700 madde bağımlı genci ÇEMATEM’de de 140’a yakın çocuk madde bağımlısını takibe aldıklarını ifade etti. Doç. Dr. Asena, “Şu an yatan 15 hastamız var. Yataklı tedavi merkezi içerisinde yoğun bakım da bulunuyor. Bu tedavi merkezlerinde biyolojik yani ilaç tedaviyle beraber sosyal ve psikolojik tedaviler de yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de deklare ettiği gibi biyolojik yönüyle beraber sosyal ve psikolojik yönüyle yapmasaydık bir ayağı eksik kalırdı. Bu minvalde AMATEM ve ÇEMATEM binalarımızda müzik, resim eğitimleri ve tedavi sonlarında meslek edindirme kapsamında yardımlarımız dokunuyor hastalarımıza. Topluma kazandırılıyorlar, ciddi bir emek ve rehabilitasyon süreci var. Bölge için büyük eksiklikti yakın zamanda 2 ay önce devreye aldık. Sloganımız hep şu oldu, ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ bu minvalde de madde bağımlısı gençlere ve çocuklara elimizden geldiğince bu merkezlerde tedavi hizmeti sunacağız” dedi.

'HER TÜRLÜ UYUŞTURUCU ETKİSİ YARATAN MADDEDEN UZAK DURMALARI GEREKİR'

Gençlerin maddelerden uzak durması gerektiğini hatırlatan Asena, “Her türlü uyuşturucu etkisi yaratan maddeden uzak durmaları gerekir. Bu merkezler herhangi bir maddeye bağımlı olan gençleri tedavi etmek amacıyla sürdürülecek. Toplumun ve gençlerin bu maddelerden uzak durması gerekir. Videolar hazırladık, buraya hiç gelmemelerini istiyoruz. Ama geldikten sonraki süreci anlatmak istedik. Nasıl zorlu bir süreç, biyolojik olarak sadece toparlamak yetmiyor. İşin sosyal ve psikolojik boyutu da var. Tüm çağrımız videolarda da belirttiğimiz gibi ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ ama herhangi bir maddeye de bulaşmış ve kendini arındırmak isteyen tüm aileleri ve gençleri de burada tedavi için de bekliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağımlı Olma özgür OlSosyal MedyaVideoUyuşturucuAMATEMAlkolMadde
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