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Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın’e döndü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün açıklama yaparak 30 yıl aradan sonra Azerbaycanlıların Laçın’e geri döndüğünü duyurdu. Rusya ve Ermenistan'la 3'lü imzalanan bildiriye göre boşaltılan Laçın'ın Zabuh ve Sus köyleri, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

26 Ağustos 2022 Cuma 13:49
Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın’e döndü

Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi ile Ermenistan arasındaki yol güzergahında yer alan Laçın, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği Azerbaycan yönetiminin kontrolüne geçeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Aliyev bugün açıklama yaparak 1992’de Ermenistan’ın işgal ettiği Laçın’a 30 yol aradan sonra  girildiğini ve Zabuh ila Sus köylerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Aliyev “Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!” ifadelerini kullandı.

ERMENİLERİN RİCASI ÜZERİNE ERMENİSTAN’A DÜŞEN 4,8 KM’LİK YOL DA İNŞA EDİLDİ

Üç ülke arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan bildiriye göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Hankendi’de yaşayan Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edilecekti. Azerbaycan Karayolları Devlet Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saleh Memmedov dün açıklama yaparak Azerbaycan’ın sorumluluğunda olan 22 kilometrelik yolun yanı sıra Ermenilerin ricası üzerine Ermenistan’ın sorumluluğundaki 10 kilometrelik yolun 4,8 kilometresi de Azerbaycan tarafından sadece '10 ay içinde' inşa edildiğini belirtti.

ALTERNATİF YOLLA LAÇIN’A GİRİLMEDEN HANKENDİ’YE GİDİLEBİLECEK   

Memmedov açıklamasında "Azerbaycan hükümetinin yapımını tamamladığı Laçın koridoruna alternatif yol ile gidiş gelişin önümüzdeki hafta içinde mümkün olacak. Bilindiği üzere, sadece 10 ayda Laçın şehrine girmeden 22 kilometresi Azerbaycan topraklarından, 10 kilometresi ise Ermenistan topraklarından geçen alternatif yol yapıldı. Alternatif yol, Azerbaycan topraklarından geçmek şartıyla 15 Ağustos'tan itibaren hazır. Fakat Ermeni tarafı kendi topraklarından geçen 10 kilometrelik kısmı henüz tamamlamadığı için Karabağ'da yaşayan Ermeni topluluğunun ricası üzerine Azerbaycan tarafı yeni yolun 4,8 kilometrelik kısmını da inşa etti. Önümüzdeki hafta içinde Ermeni topluluğu Laçın şehrine girmeden yeni yolu kullanarak Hankendi ve diğer bölgelere gidebilecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanCumhurbaşkanıİlham AliyevLaçin
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