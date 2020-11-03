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'AYDA' MUCİZESİ!

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03 Kasım 2020 Salı 10:29
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'AYDA' MUCİZESİ!

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı. Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayda Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

'AYDA BEN, İYİYİM'

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayda'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayda'nın 'Ayda ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
İzmirDepremKurtarmaAyla Zengin
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