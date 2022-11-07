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Avukatlık bürolarından arayıp dolandırıyorlar; 7 güne dikkat 

AVUKATLIK bürolarından arayarak 145 liralık kargo ücreti borcunun ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılacağını söyleyen dolandırıcılara karşı 7 gün uyarısı geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tebligat ulaştığında 7 gün içinde itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz etmeyenler için borçlu olduğu iddia edilen para hukuken kesinleşiyor. Avukatlık ücreti, tebligat giderleri, icra başvuru harcı, icra tahsil harcı ve diğer ödemelerle birlikte, borcu ödemek zorunda kalıyor. Ödemediği takdirde haciz uygulaması başlıyor" diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu da yüzlerce şikayet alan hukuk bürolarının, barolara ihbar edilmesi talebiyle suç duyurusunda bulundu. 

07 Kasım 2022 Pazartesi 11:01
Avukatlık bürolarından arayıp dolandırıyorlar; 7 güne dikkat 

İstanbul'da son aylarda bazı hukuk büroları, uzun süre teslim alınmamış kargoları olan tüketicileri tespit ederek, "Hakkınızda icra işlemi başlatılmaması için 145 lira ödemeniz gerekiyor. İcra takibi başlatılmaması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz' içeriğinde bildirimler gönderiyor. Israrla gönderilen SMS mesajları ve telefon aramalarıyla taciz edilen tüketicilerden bazıları, haciz tehdidinden kurtulmak için hukuk bürolarına ödemeye yapmak zorunda kalıyor. Bazı tüketiciler ise hukuk dışı bu uygulamayla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumda olan tüketicilerin tebligata karşı 7 gün içinde itiraz edilmesi uyarısında bulundu. Konfederasyon avukatları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na adı geçen hukuk bürolarındaki avukatların İstanbul Barosu'na ihbar edilmesi talebiyle, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin ele geçirilmesi', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından suç duyurusu bulundu. Şikayet edilen avukatlar ise açıklama yapmayacaklarını belirtti. 

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEZSE HACİZ 

İstanbul'daki bazı hukuk bürolarının bu yöntemle, borcu olan tüketicileri bulup, icra takibi başlatması çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumdaki kişilerin tebligatlara 7 gün içinde itiraz etmeleri gerektiğini belirterek, "İtiraz etmeyenlerin borcu hukuken kesinleşiyor. Avukatlık ücreti, tebligat giderleri, icra başvuru harcı, icra tahsil harcı ve diğer ödemelerle birlikte, iddia edilen borcu ödemek zorunda kalıyor. Ödemediği takdirde haciz uygulaması başlıyor. Maaşına, bankadaki hesabına, taşınır taşınmaz mallarına bile el konuluyor" diye konuştu. 

Ağaoğlu Konfederasyon olarak da dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, yargılanmaları için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Adamlar kaçıyor, adres ve unvan değiştiriyorlar. Bu işin peşini bırakmayacağız. Vahim bir durum var. İstenilen para 145 TL olunca, tüketici avukata gidip fikir almaya kalksa daha pahalı diye düşünüp, ödeyip kurtulmak istiyor. Ödemeyin. Ama icra dosyası açılmaması için itiraz edin" dedi. Dolandırıcılığa dahil olan hukukçuların, 'Ben sadece icra dosyası açtım' diyerek suçtan kurtulamayacaklarını vurgulayan Ağaoğlu, "O icra dosyalarını neden açtıklarını, müvekkillerinin ne iş yaptıklarını biliyor olmaları lazım. Bu noktada o alacak iddiasında bulunan firmaların, kişilerin huzurunu bozmak, kişisel verilerin kanunsuz bir şekilde ele geçirilip kullanılması nedeniyle ceza hukukuna göre yaptırımla karşılaşmaları söz konusu" dedi. 

"KARŞIMIZDA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ VAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise, dolandırıcıların adres değiştirdiğini de belirterek, "Kargo dolandırıcılığı adı altında organize bir dolandırıcılık var. Tüketici Konfederasyonu olarak bunu yapan kişiler hakkında tek tek tespit edip suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra bu işi sonuna kadar takip edeceğiz. Organize suç örgütü var, çağrı merkezleri kurulmuş, insanlara sürekli mesajlar atılıyor, telefonla aramalar yapılıyor. İnsanlar taciz ediliyor. Haksız bir para talebi var. Böyle bir hakları olmadıklarını bilmelerine rağmen devam ediyorlar. Bu bir hukuki ihtilaf(uyuşmazlık)değil. Burada haksız talep edilen, kandırılan, zorlamayla para alan organize bir ekip var. Savcılıklarımızın hızlı çalışması lazım. Bu olay 5-6 yıldır yüz binlerce insanı mağdur etti. Savcılığın bu şikayeti değerlendirerek önüne geçmesi lazım" şeklinde konuştu. 

"ADLİYEDE EN AZ 200 KİŞİ SIRADAYDI" 

Mağdurlardan Şeref Genç, "Bana bir mesaj geldi. Gelen mesajdaki telefon numarasını aradım. Almadığım kargo nedeniyle borçlandığımı söylediler. Kargo almadığım halde, ödemenin 200 TL olmasına tepki gösterdim çünkü, en fazla 20 lira olabilirdi. Sert konuştuk, 15-20 gün sonra e-devlet hesabımı kontrol ettim, 241 TL hacizle karşılaştım. Ardından şikayette bulundum ancak, takipsizlik kararı verildi. Benim anlamadığım böyle bir borcum yokken, nasıl haciz geliyor? Vatandaş mağdur oluyor, adliyede en az 200 kişi sıradaydı. Savcıların buna bir son vermesi gerek" dedi. 

DHA

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Tüketici KonfederasyonuBaşkanAydın AğaoğluAvukatAvukatlık BürosuDolandırıcı
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