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Avukat Ahmet Cevdet Dayıoğlu'nu kaybettik 

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19 Ağustos 2021 Perşembe 18:28
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Avukat Ahmet Cevdet Dayıoğlu'nu kaybettik 

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

İstanbul Barosu’nda 60 yıldan uzun süredir avukatlık yapan Ahmet Cevdet Dayıoğlu önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ünlü yazar Gülten Dayıoğlu’nun 64 yıllık hayat arkadaşı olan avukat Ahmet Cevdet Dayıoğlu'nun cenazesi 19 Ağustos Perşembe günü (dün) Teşvikiye camiinden kaldırılarak,  Zincirlikuyu Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.  Sevenleri ve aile dostları son yolculuğunda kendisini yalnız bırakmadı. 

GS camiasından tanıdığım değerli büyüğümüz Avukat Cevdet Dayıoğlunu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz, çok beyefendi bir insandı, ailesinin , yakınlarının ve tüm GS camiasının başı sağolsun, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 

Ahmet Cevdet Dayıoğlu Kimdir?

Galatasaray Lisesi (1950 – 82. Dönem mezunu)  ve İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olan Avukat Ahmet Cevdet Dayıoğlu Divan üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübünde 1998-2002 yılları arasında Divan Başkan vekilliğini ve değişik dönemlerde Sicil ve Disiplin kullarında görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı gibi pek çok vakıf ve derneğin kuruluşunda önayak oldu üye, divan üyesi ve yönetici olarak çalıştı. Galatasaray içinde değişik kuşaklardaki mezunlar arasında kardeşlik ruhunun geliştirilmesi için tasarlanan Galatasaray Liseli Ağabey ve Ablalar Grubunun kuruluşunda bulundu ve uzun yıllar başkanlığını yaptı. Eşi eğitimci yazar Gülten Dayıoğlu adına 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı.1950’li yıllarda kurduğu ve uzun yıllar başkanlığını yaptığı Kütahya İlinden Yetişenler Derneği ve öğrenci yurdu ile Kütahya’dan İstanbul’a Üniversite okumaya gelen öğrencilere destek oldu. Avukat olarak uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen aile, şirket ve sanayi kuruluşlarına hizmet verdi. İki erkek evlat ve üç torun sahibi olan Avukat Cevdet Dayıoğlu eğitimci ve yazar Gülten Dayıoğlu ile 64 yıldır evliydi. Avukat Ahmet Cevdet Dayıoğlu’nun babası Avukat Mehmet Cemal Dayıoğlu’ndan aldığı hukuk ve adalet meşalesini Dayıoğlu Hukuk Bürosu çatısı altında ailenin üçüncü kuşak hukukçuları olan çocukları Avukat Cemal Sedat Dayıoğlu ve Avukat Murat Cemal Dayıoğlu ve dördüncü kuşak hukukçuları olan torunların Avukat Ece Dayıoğlu ve Avukat Defne Dayıoğlu ile devam ettirmiştir.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 18:38
Anahtar Kelimeler:
İstanbul BarosuGalatasarayAv. Ahmet Cevdet Dayıoğlu
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