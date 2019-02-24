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Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor” dedi.

Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor” dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:08
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Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp

DHA

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre,Usta, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, AK Parti’nin ‘Irkçılık, göçmen düşmanlığı, çocuk hakları’ çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

DÜNYADA IRKÇILIK ARTIYOR

“Dünyada artan bir ırkçılık var. Bu ırkçılık çok ciddi bir tehdit. Bunun etkilerini Türkiye’de de görmeye başladık. Irkçılık üzerinden siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dil kullanan tüm sağ partiler Avrupa’da yükselişte. Partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları söylemler bile ayrıştırıcı. Aşırı sağcı ve ırkçı partilerin oy oranlarına baktığımız zaman İsviçre’de yüzde 29’a varırken; Avusturya’da yüzde 26, Danimarka’da yüzde 21.

BU ÇOCUKLAR NEREDE

Sadece Almanya’da kayıp 10 bin çocuk var. 2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin. Bu noktada Avrupa’nın adım atması lazım. Eğer bunu çözemezsek, ne kadar güvenlik tedbirleri alsak da bu çocuklar önümüzdeki dönemde bir terör örgütünün mensubu olarak karşımıza çıkabiliyor.

İSLAMOFOBİK SALDIRILAR CİDDİ

İslamofobik saldırılarda çok ciddi rakamlar var. 2017’de İngiltere’de 2 binden fazla. Almanya’da 950, Polonya’da 664, İspanya’da 546, İsveç’te 439, Hollanda’da 364, Avusturya’da 256 ve Fransa’da 121. ABD’de 2 bin 599. Bunun nedeni siyasetteki ayrıştırıcı dil. Avrupa ülkelerinin çoğunda göçmenler tehdit olarak görülüyor. Avusturya’da yüzde 78, Norveç’te yüzde 68, Macaristan, Portekiz ve Belçika’da yüzde 66 oranında tehdit olarak görülüyorlar.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaMülteciçocukKayıp96 Binönce Vatan
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