Avrupa'ya 10 milyon dolarlık Noel çelengi 

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlarca 24 Aralık'ta başlayan Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde yaygın kullanılıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ve Antalya'da dağlık alan ve ormanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Başta mersin dalı olmak üzere ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı; Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğu orman bitkisi toplanıyor. Bu bitkiler, daha sonra köylü kadınlar tarafından el emeğiyle hazırlanıyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, özellikle Christmas döneminde çelenk ihracatının yoğun olduğunu belirterek, “Bu yıl yaklaşık 10 milyon dolarlık bir pazara sahibiz. Christmas döneminde insanlar evlerinin kapılarına astıkları bu ürünleri tamamen doğal ortamdan, belli izinler alınarak toplayıp burada işleyerek el emeği harcanarak Avrupa'ya gönderimini sağlıyoruz. Bu dönem için 3 milyon adet çelenk ve 10 milyon dolarlık bir ihracat potansiyelimiz oluştu. Bu da son derece güzel bir rakam" dedi.

Avrupalılar için kutsal değeri bulunan çelenklerin, hazırlandıktan sonra tamamına yakınının Avrupa ülkelerine gönderildiğini dile getiren Yılmaz, “Burada en önemli pazarımız Hollanda. Hollanda'nın bizden aldığı ürünler sadece Hollanda'da kalmıyor. Hollanda özellikle süs bitkilerinde dağıtım merkezi olarak dünyanın en önemli ülkesi. Oradan Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine dağıtımını gerçekleştiriliyor. İsa'nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor" diye konuştu.