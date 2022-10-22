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'Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye ilk kez altın madalyanın sahibi oldu

ANTALYA'da düzenlenen 'Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye, 1 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları yeni başlayan bir kategori ama biz bu kategoriye 2'nci yılında ev sahipliği yaptık. Bayrağımızın temsil edilmesi bizi gerçekten memnun etti. İlk defa bu kategoride altın madalya kazanıyoruz" dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:57
'Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye ilk kez altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na (The European Girls' Olympiad in Informatics-EGOI) 44 ülkeden 160 kız öğrenci ve eğitmenlerle birlikte 300 kişi katıldı. Uluslararası olimpiyatta Türkiye'yi 8 öğrenciden oluşan milli takım temsil etti. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın ödül töreni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bugün düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AÜ Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı. Törende, Türkiye’nin 1 altın 1 de gümüş madalya aldığı açıklandı. Türk halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı, 'Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı' ödül töreninde, öğrenciler, ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

AMAÇ, BİLİME TEŞVİK

Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıl, bu olimpiyat ilk olarak İsviçre tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu yıl bu organizasyonu yerinde ağırladık ve hepsini bir arada yaşamaktan büyük heyecan duyduk. Farklı yetenek, kültür ve kimliğin bu organizasyonu daha güçlü hale getirdiğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Varank, "Bu olimpiyat sayesinde amacımız daha fazla kızımızı, bilgisayar bilimlerini keşfetmeye teşvik etmek, onlara benzer düşünen kızlardan oluşan bir ağ kurma fırsatı vermek, sosyal ve kültürel alışverişi desteklemek ve diğer kızlar için rol modeller yaratmak. Kızları sadece iş gücüne katılmaya hazırlamıyoruz, onları liderlik etmeye, gelişmeye ve dönüşmeye hazırlıyoruz. Teknoloji konusunda bilgili gençlerin bilgisayar bilimlerine olan ilgilerini derinleştirmeleri ve onları eğlendirmeleri için bir platform sağlıyoruz. Umarım bu olimpiyat gençler ve dünya için faydalı sonuçlar verir" diye konuştu.

'BAKANLIK OLARAK OLUMLU ATMOSFER YARATIYORUZ'

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın tamamen bilim ve teknolojinin sürekli ilerlemesine bağlı olduğunu belirten Bakan Varank, bilim insanlarının gençken yaratıcılığın zirvesinde olduklarını ve derin etkileri olan çok sayıda bilimsel çalışmaya katkı sağladıklarını belirtti. Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi sürekli geliştirerek, seçkin genç bilim adamlarını yetiştiriyor ve gelişimleri için olumlu bir atmosfer yaratıyoruz. Gençlerin bilimsel hedeflerini gerçekleştirmek için eğitim politikaları uyguluyor, araştırma bursları dağıtıyor, özel programlar ve ulusal bilim olimpiyatları düzenliyoruz. Öğrencilerimizi temel bilimlerle uğraşmaya, çalışmalarına yön vermeye ve bu alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz. İklim değişikliği, kutup araştırmaları ve uzay araştırmaları gibi insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek için genç bilim insanlarını destekliyoruz."

TÜRKİYE'YE 1 BRONZ, 1 ALTIN MADALYA

Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nın yeni başlayan bir kategori olduğunu belirten Bakan Varank, "Biz bu kategoriye 2'nci yılında ev sahipliği yaptık. Misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bu yarışmanın 2'nci senesinde 1 altın ve 1 bronz madalya almış olmaları, bayrağımızın burada temsil edilmiş olması bizi gerçekten memnun etti. İlk defa bu kategoride altın madalya kazanıyoruz. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. TÜBİTAK başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız çok güzel iş çıkardı. Çok teşekkürler. Biz herkesi tekrar Antalya'ya, Türkiye'ye bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de bu alanda ilk kez altın madalya kazanan Duru Özer, arkadaşlarıyla çalıştığını anlatarak, "Mutluyum. Kendimi gururlu hissediyorum. Arkadaşlarımla beraber çalıştık. Onlar da güzel çalıştı. Bu alanda kadınlara ihtiyaç var, o yüzden böyle bir başarı almak beni gururlandırıyor. Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi'nde okuyorum. 11'inci sınıfım. Hedefim dünyaya faydalı olabilmek için bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Dünyayı ileriye taşımak istiyorum" diye konuştu.

Programda, ödüllerin ardından, 2023 yılında İsveç'teki olimpiyat için bayrak teslim töreni yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAvrupa Kızlar Bilgisayar OlimpiyatıTÜBİTAK
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