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Avrasya Uluslarası Yarışması Şampiyonu: Zeyna

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08 Mart 2022 Salı 18:07
Avrasya Uluslarası Yarışması Şampiyonu: Zeyna

HABER: ESRA ASLANGİRAY

Zeyna 9 Ocak 2019 doğumlu. Sahibi tarafından hiç eğitilmemiş ve sahibinin sevgisiyle şampiyonluğu

kazanmıştır. 

Zeyna’nın yetenekleri saymakla bitmiyor.

Sahibini markete yollamak istemiyor alışverişi kendi yapmak istiyor.

Zeyna kral yürüyüşü, trıs yürüyüşlerini büyük bir başarıyla yapıyor.

Zeyna’nın evde hobileri ise film izlemek değil belgesel izlemek.

Sahibi Zeyna’nın duygusal bir köpek olduğunu dile getiriyor.

Her ezan okunduğunda gözlerinden yaş gelip kendisini uykuya vuruyor. 

Zeyna duygusal olduğu kadar merhametli de komşularının alışveriş poşetlerini taşıyarak yardım ediyor. Başarılı Zeyna Avrasya Uluslarası yarışmasında kendi ırkının en iyi dişisi seçilmiş.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Uluslarası YarışmasıZeyna
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