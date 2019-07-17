Atatürk Havalimanı'na işgal girişimi davasında karar

İstanbul (DHA)
Mahkeme, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. 44 sanığa ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava karar açıklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava karar açıklandı.
İstanbul (DHA)
Mahkeme, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. 44 sanığa ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
DHA