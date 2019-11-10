Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

TAKSİM'DE CUMHURİYET ANITI'NDA ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve AFAD temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı. Saatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla Taksim'de hayat durdu. Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBSUL, (DHA)

BEŞİKTAŞ'TA 09.05...

Beşiktaş'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan birçok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm diyene'" dedi. Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ATATÜRK'Ü ANMA ETKİNLİĞİNDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da saygıyla anıldı. Kalabalığın ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 09.00'u gösterdiğinde Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı anma töreninde, Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P. Alb. Tuncay Polat anıta çelenk sundu. Ayrıca törene CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya il ve ilçe teşkilatları ile CHP ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları da katıldı.

Saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte sirenler çalarak Türk bayrağı yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu. Tören kentteki anma etkinlikleriyle devam etti.

Vatandaşlar da saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Yolllardaki, araçlardaki vatandaşların yanı sıra, evlerinin balkonlarındaki insanlar da saygı duruşuna katıldı. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

ÇANAKKALE'DE ATATÜRK ANILDI

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, protokol üyelerinin yanı sıra askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 08.55'te Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Boğaz Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi, daha sonra da yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında kentin caddelerinde hayat durdu. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları açtı. Tören sonunda, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

İZMİR'DE AĞLATAN ANMA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu öder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında İzmir'de düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'i geçe, çalan sirenle birlikte vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin duygulanıp ağladıkları görüldü.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Resmi törenler, saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, il başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra meydana girdi. Tören sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile AK Parti eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın samimi sohbeti dikkat çekti.

Törende çelenk konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. O anda tüm kentte adeta hayat durdu. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise herkes, o anlarda Atatürk'ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

ULU ÖNDER ATATÜRK BURSA'DA ANILDI

Bursa'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Muammer İRTEM- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

ADANA'DA 09.05'TE HAYAT DURDU

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te Adana'da hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol saygı duruşuna bulundu.

SAYGI DURUŞU VE DUA

Kent merkezindeki Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu yakınlarında yolda yürüyen ve araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, 09.05'te çalan sirenle birlikte bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Sürücüler, araçlarından inerken, yolda yürüyen bir vatandaş ise önce saygı duruşunda bulundu ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yolda yürüyen vatandaşlar, meydandaki Atatürk heykeli önünde bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla birlikte sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü saygıyla andı.

DOĞADA '10 KASIM'

Adanalı doğaseverler, geziye gittiği Kozan ilçesinde Mengen Ormanları'nda bir dağın yamacındaki bölgede yürüyüşe ara verip, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Doğada duygu dolu anlar yaşayan gezginler, daha sonra Türk bayraklarıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Rüşan Anıl ATAR- Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)

VAN, HAKKARİ VE BİTLİS'TE, ATATÜRK ANILDI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

HAKKARİ'DE ATA'YA SAYGI

Hakkari'deki Atatürkü anma programı, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Piyade Komando Albay Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Vali Akbıyık koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

ULU ÖNDER, BİTLİS'TE ANILDI

Bitlis'teki anma programı ise, Vali Oktay Çağatay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenk koyma programına askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)

İZMİT'TE HAYAT DURDU

İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.

OTOYOLDA ARACINI DURDURDU, SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Saat 09.05’i gösterdiğinde TEM Otoyolu’nun Sakarya Hendek mevkiinde bir sürücü otomobilini emniyet şeridine park etti. Araçtan inen bir kadın saygı duruşuna geçti. Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

İNŞAAT İSKELESİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

Tokat'ta, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna çevredeki binalarda çalışan işçiler de eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ömer Toraman, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanından geçmekte olan görme engelli Nurettin Sancak, babası Mehmet Safa Yücel ile tören alanına gelen 5 yaşındaki Mehmet Asaf asker selamı vererek saygı duruşuna geçti. Ayrıca tören alanına 50 metre uzaklıkta bir apartmanın 5'nci katındaki iskelede çalışan iki işçi de saygı duruşuna katıldı. Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)