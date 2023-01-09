Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.272,76
ALTIN
1.131,18
DOLAR
18,78
STERLİN
22,81
EURO
20,04
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış...
Birecik Belediye Başkanlığından arsa satışı
Birecik Belediye Başkanlığından arsa...
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Antalya'da başladı

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, TBMM ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:57
Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Antalya'da başladı

Kundu bölgesindeki bir otelde "Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetleri katıldı.
Şentop, genel kurulun ilk gününde, APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ve delegasyon başkanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in meclis başkanları katılacak. Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkanvekilleri başkanlık edecek.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyeti de özel misafir olarak toplantıda yer alacak.
Genel kurulda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları yapılacak, taslak kararlar görüşülecek.
Birçok önemli konu başlığının müzakere edileceği genel kurul, Antalya deklarasyonunun kabul edilmesiyle yarın sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel KuruluAntalyaMustafa Şentop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir
Milli Savunma Bakanı Akar, milli denizaltı Piri Reis'te incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Akar, milli denizaltı Piri Reis'te incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te ülkemiz demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te ülkemiz demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır
Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi
Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi
Sarıkamış'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" yürüyüşü başladı
Sarıkamış'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" yürüyüşü başladı
Türkiye'nin helikopterlerine uydu haberleşme yeteneği geliyor
Türkiye'nin helikopterlerine uydu haberleşme yeteneği geliyor
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi