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Asos bölgesine hava harekatı

23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02 Ekim 2022 Pazar 11:35
Asos bölgesine hava harekatı

(DHA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asos BölgesiHava HarekatıPKK
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