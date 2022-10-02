Asos bölgesine hava harekatı

(DHA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.