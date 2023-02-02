Antalya'da sera üreticileri zirai don nöbeti tuttu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce don uyarısının yapılması üzerine, örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Kumluca'da üreticiler, seralarında soba yakarak soğuk havaya karşı tedbir aldı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, çiftçiliğin en zor mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Kuraklık, sel, don gibi her türlü iklim koşullarında ürünlerin zarar gördüğünü ifade eden Kökce, çiftçilerin de ürünlerini korumak için her türlü koşula karşı çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Zirai don uyarısına karşı da üreticilerin gece boyunca nöbet tuttuğunu dile getiren Kökce, "Akşam saatlerinde seralarda sobalar yakıldı, bazı çiftçilerimiz yağmurlama sistemlerini çalıştırdı. Nöbet sabah saatlerine kadar devam etti." dedi.

Üretici Durmuş Töngüç, gün içinde seralarda odunları hazırlayıp, gece boyunca da ortamı ılıklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Ürünlere don vurmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Töngüç, aksi takdirde soğuktan etkilenen ürünlerin zarar gördüğünü ve çürüdüğünü kaydetti.

Üretici Mehmet İnanç ise zirai don nöbetlerini havanın soğuk olduğu günlerde tuttuklarını bildirdi.

Zaman zaman üreticilerin uyumamak için bir araya gelip sabaha kadar sohbet ettiğini aktaran İnanç, eğlenceli anların da yaşandığını söyledi.