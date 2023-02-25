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Ankara'daki yabancı diplomatlar depremzedeler için AFAD'a nakdi bağış yaptı

Sri Lanka, Cezayir, Cibuti, Malta, Karadağ ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri öncülüğünde başkentteki yabancı diplomatlar, Türkiye'deki depremzedelere yönelik yardım çalışmalarında kullanılmak üzere topladıkları 123 bin 500 lirayı AFAD Başkanı Yunus Sezer'e teslim etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:32
Ankara'daki yabancı diplomatlar depremzedeler için AFAD'a nakdi bağış yaptı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere Ankara'da bulunan diplomatların da yardım sağlaması için girişim başlattı.
Söz konusu girişim sonucu diplomatlarca 123 bin 500 lira tutarında sembolik katkı toplandı.
Cibuti, Malta, Karadağ, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçileri, toplanan bağışı AFAD Genel Merkezinde Sezer'e teslim etti.
AFAD'da bağışın teslimi için düzenlenen toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul da yer aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ve AFAD Başkanı Sezer, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'ye diplomatların bağış girişiminden dolayı teşekkür ederken, destek veren diğer büyükelçilere de depremzedelere yardım etme taleplerinden dolayı şükranlarını sundu.
Serim, deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında uluslararası toplumun oynadığı role dikkati çekerek, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı insani yardım çağrısıyla ilgili minnettarlığını dile getirdi. Serim, Türkiye'nin yardımların Suriye'ye ulaşmasını da kolaylaştırdığını kaydetti.
Dissanayake Türkiye'nin ülkesine desteğini anımsattı
Büyükelçi Dissanayake de Türkiye'nin, 2004'teki tsunami sonrası, Kovid-19 salgını ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekilen süreçte ülkesini tıbbi malzeme ile desteklediğini hatırlattı.
Söz konusu bağışı koordine ederek yaptığı katkının, Türkiye'nin yardımına çok küçük bir karşılık olduğunu kaydeden Büyükelçi, Sri Lanka afet müdahale ekiplerinin daima Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu vurguladı.
AFAD Başkanı Sezer de 11 ilde 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 14 milyondan fazla insanın ve 10 binin üzerinde yerleşim yerinin depremden etkilendiği bilgisini paylaşırken, şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde depremzedeye geçici barınak sağlandığını bildirdi.
Toplantının ardından büyükelçiler, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezini gezdi.
Öte yandan açıklamada, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi'nin de bağışın koordinasyonunda sorumluluk üstlendiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaCezayirCibutiMaltaKaradağYeni ZelandaAnkaraBüyükelçiDiplomatBağışKahramanmaraşDeprem
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