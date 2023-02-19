Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin bir kısmı başkente döndü

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından belediyenin İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 256 personel, 50 araç ve 2 K9 köpeği arama kurtarma faaliyetlerine destek için bölgeye gönderilmişti.

Ekipler, arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla Kahramanmaraş'ta 309, Hatay'da 116 ve Adıyaman'da da 7 kişiyi enkaz altından canlı çıkardı.

İskenderun Limanı'nda çıkan konteyner yangınına da müdahale eden ekibin bir kısmı Hatay ve Kahramanmaraş'ta görevlerine devam ederken bir kısmı da başkente döndü.

Görevlerini tamamlayarak dönen ekipler ile K9 köpekleri Rüzgar ve Çakıl, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonunda karşılandı.

Açıklamada değerlendirilmesine yer verilen Ankara İtfaiyesi Daire Başkanı Salih Kurumlu, tüm ekipleriyle deprem bölgeleri için seferber olduklarını belirterek, "Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinden sonra hem AFAD'ın açıklaması hem de bölgeden, valilerimizden izin alarak dönüşümüzü yaptık. Arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapan personelimizin sağlıklı bir şekilde dönmesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı.