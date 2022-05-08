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Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek

08 Mayıs 2022 Pazar 12:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ihale gününe kadar teslim edebilecek. 102 adet taşınmazın kiralama ihalesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00'te yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 08.05.2022 12:25
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